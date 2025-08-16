雙和醫院急診爆滿「護病比1:13」邱泰源喊查　院方無奈曝現況

▲雙和醫院傳出急診爆滿，資料照。（圖／記者姜國輝攝）

記者洪巧藍／台北報導

網友po有醫院白班醫師一上班就張貼公告「本急診目前護病比1：13，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫」引發熱議，後續也被其他網友指認是雙和醫院。院方今早回應，本周通報消防局滿床次數已達22次，乃新北地區醫學中心壅塞之最；張貼文宣是期待民眾體諒，待情況緩解後便撤除。衛福部長邱泰源今（16）日受訪表示，會馬上去了解，一定不容許有違反規定的事情發生。

▲醫院爆急診護病比1:13。（圖／Facebook／超級白急診醫師）

超級白急診醫師昨轉貼網友社群媒體上的貼文，說白班醫師一上班就貼公告，指衛福部護病比標準白班1:6，本急診目前護病比1：13，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫，引發網友熱烈討論。

邱泰源今日出席肝病防治學術基金會31周年慶，會前接受媒體聯訪時被問及此事，他隨即回應「會馬上去了解，一定不容許有違反規定的事情發生。」對於外界憂心醫護人力不足，邱也坦言，衛福部持續努力改善醫療醫護工作環境，希望醫護能夠留在職場，特別是在急重症第一線。

事實上，衛福部三班護病比標準推動是以「奬勵先行」尚未入法，所以並無違規情況，而是達標會給予獎勵金；另根據衛福部今年6月公布114年度三班護病比達標醫院獎勵名單當中，雙和醫院就是唯一未達標、獎勵金掛蛋的醫學中心。

雙和醫院今日針對此事發布聲明，急診就診民眾與等待住院病患人數為動態變化，於急診壅塞時，民眾時而會頻繁詢問醫護人員仍需等待的就診時間。為避免影響醫療品質，故張貼相關文宣期待民眾體諒，待情況緩解後便撤除文宣。

院方指出，去年急診就醫總人數85,794人次，今年1至7月急診就醫已超過5萬人次，近期急診週間待床人數超過60人以上、近期週間滯留人數約80人、本週通報消防局滿床次數已達22次，乃新北地區醫學中心壅塞之最，加上急診醫療必須依照檢傷處理原則，優先搶救危病人，動態應對急重症病人，加上大量的留觀病人，故民眾候診時間可能會超出預期。

院方強調，急診護理人力依報局病床數及全年就醫人數而定。目前正積極充實護理人力，同時也盼民眾體諒醫護同仁之辛勞，依照醫療分級分流之原則選擇就醫場域，一同打造良好的就醫環境。