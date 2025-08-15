26歲女沒有胸悶、喘竟心臟衰竭　醫追查元兇竟是甲狀腺異常

▲患者因為甲狀腺影響心臟肥大，員榮醫院心臟內科陳裕峰主任解說，治療心臟衰竭的方法。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

沒有胸悶、喘等典型症狀竟然心臟衰竭！一名26歲女性，健檢時X光檢查發現心臟較擴大，進一步至醫院檢查，沒想到左心室射出分率只有39%，已符合心臟衰竭定義，原來她罹患甲狀腺功能亢進導致心臟肥大，如果沒有治療，後續心臟功能持續惡化，甚至於常見所謂的心室頻脈，致命性的心律不整，嚴重的可能猝死。

收治個案的員榮心臟內科主任陳裕峰指出，個案就醫時並沒有喘或胸悶等典型症狀，但心臟收縮功能非常地差，一般應該至少要50%以上的左心室射出分率，她檢查只有39%，已符合心臟衰竭；另從心臟超音波發現瓣膜逆流比較嚴重。

陳裕峰表示，追查後發現患者有甲狀腺症狀的家族史，甲狀腺功能亢進因為甲狀腺激素分泌過多，會使心臟加速、增強收縮，長期下來可能造成心臟負擔過重，進而導致心臟肥大，甚至心臟衰竭。

陳裕峰說，心臟衰竭患者常見症狀為喘，如活動後會喘，或者是躺下去的時候會喘，更嚴重的甚至連說話就感到喘，有些腳會伴有水腫，而這名患者很幸運拍個X光片就發現心臟擴大，隨即就醫，後續經過心臟衰竭標準治療，10個月後心臟大小已恢復正常，左心室射出分率從原本的39%大幅進步到59%，接近正常值。

陳裕峰提醒，心臟肥大表示心臟肌肉增厚，可能導致心悸、呼吸困難、運動不耐受等症狀。 嚴重的心臟肥大可能導致心臟衰竭，危及生命，千萬不要輕忽。