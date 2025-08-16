夏季水果消暑「2情況不宜」　中醫曝吃錯慘況

▲夏季吃水果消暑，中醫師提醒應注意事項。（圖／達志示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

炎炎夏日吃水果清涼消暑，中醫師提醒，台灣水果甜度高，盡量不要空腹食用，避免血糖劇烈上升，另因夏天水果大多具寒涼性，建議不要太晚食用，以免造成腸胃道的不適。特別解析常見西瓜、鳳梨、芒果特性，提醒部分民眾要慎用，避免有傷胃或引起過敏的可能。

台灣的高溫連日屢破新紀錄，許多民眾熱得吃不下飯，水果含有豐富的維生素與礦物質，許多民眾可能會選擇來代替正餐，乍聽之下是天然且健康的選擇，但其中有些該注意的小「眉角」恐怕對身體產生影響。

瑞隆馬光中醫診所中醫師鍾典育表示，夏天對應中醫的五行與五臟是火與心，在高溫的環境下，身體容易出汗、口渴，心情也很煩躁，而大部分水果具寒涼與水分多的特性，因此可以清熱解暑、生津止渴，且甜甜的味道也能愉悅我們的心情。各式各樣的水果都有其特性和營養價值，以常見的西瓜、鳳梨、芒果來談：

西瓜

․ 性味：寒、甘

․ 歸經：心、胃、膀胱

․ 中醫功效：清熱解暑、生津止渴、利尿除煩

․ 適合體質：燥熱、口乾舌燥、易中暑者

․ 食用小提醒：冰西瓜份量須節制，脾胃虛寒、易腹瀉者與生理期間慎用

鳳梨

․ 性味：微涼、甘、酸

․ 歸經：脾、胃

․ 中醫功效：消食止瀉、清暑解渴、潤燥解熱

․ 適合體質：食積腹脹、食慾差者

․ 食用小提醒：鳳梨含蛋白酵素，空腹食用或過量易傷胃或引起過敏

芒果

․ 性味：涼、甘、酸

․ 歸經：肺、胃

․ 中醫功效：生津解渴、益胃止嘔、潤肺清熱

․ 適合體質：燥熱、口乾者

․ 食用小提醒：濕熱體質、皮膚敏感、過敏體質者忌多





▲瑞隆馬光中醫診所主治醫師鍾典育提醒夏季保健。（圖／馬光中醫提供）



鍾典育指出，水果具有許多好處，可以補充天然的維生素、礦物質與膳食纖維等許多營養物質，但這些益處絕對不代表攝取越多越好。中醫觀點的健康是強調身體的動態平衡，今天的天氣很熱，飯後兩片西瓜可以幫忙消暑解熱；但明天飯前的兩片西瓜可能就成為飆高血糖的兇手。家人吃兩顆芒果開開心心，你吃了半顆可能就開始這邊癢那邊癢；去年吃了一箱芒果沒事，不代表今年可以依樣畫葫蘆。

鍾典育強調，民眾需要了解自己的身體狀況、和自己的身體對話，適時地去調整攝取的多寡。水果是天然的保健食品，但是就跟其他的食物一樣，吃的順序與份量才是最重要的關鍵。醫師也提供夏季保健脾胃茶飲與穴位參考：

1. 陳皮山楂健胃茶

․ 藥材：陳皮2錢、山楂１錢、茯苓2錢

․ 作法：將上述材料放入500毫升的保溫杯中 加入熱水悶10 分鐘後放涼即可飲用

․ 功效：健脾和胃、寧心安神

2. 內關穴

․ 位置：手腕內側中央距離手腕橫紋三橫指處

․ 功效：調理氣機、保健腸胃、寧心安神

3. 足三里穴

․ 位置：膝蓋下方四橫指，脛骨旁開一橫指處

․ 功效：調理脾胃、袪濕消腫、強壯體質

★上述穴道可用指腹或指節按壓穴位，一次2分鐘，一日3回。

▲▼夏季保健穴道。（圖／馬光中醫提供）