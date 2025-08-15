每周吃3份薯條「糖尿病風險增20%」　研究：烤煮馬鈴薯沒威脅

▲研究顯示每周若吃到3份炸薯條，罹患糖尿病的風險將提高20%。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

炸薯條是許多人的心頭好，但真的要注意份量，因為根據一項最新研究，每周若吃到3份薯條，罹患糖尿病的風險竟然會提高20%，吃一般煮、烤或搗碎的馬鈴薯，則不會有這樣的健康威脅。

臉書粉專「韋恩的食農生活」與台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘最近都分享此研究，其彙整1984至2021年間進行的3項大型美國研究，參與者在研究開始時均無糖尿病、心臟病或癌症，並每4年填寫一次詳細的飲食問卷。在近40年期間，共有超過2.2萬人確診第2型糖尿病。

研究經調整與糖尿病風險相關的生活方式、飲食因素後，結果顯示，每周3份炸薯條，發病率增加20%，類似的烤、煮或搗碎馬鈴薯攝取則未顯著增加風險；此外，若用全穀類取代烤、煮或搗碎的馬鈴薯，發病率可降低4%，若取代的是薯條，更可一口氣降低19%。

張家銘寫道，薯條是典型的高熱量、高升糖、高油脂組合，若經常吃，不只血糖會受影響，體重、膽固醇也可能飆升，故若能減少薯條攝取，便是對健康最直接的投資。

針對全穀類，張家銘提到，其富含膳食纖維，消化吸收慢，血糖不會快速衝高，且可延長飽足感，有助腸道健康，他在臨床也看到不少病人改吃糙米、燕麥、全麥麵包後，血糖曲線變得更穩定，也比較不會在下午出現疲倦感。

張家銘提醒，健康飲食未必很嚴格，關鍵在於一次一次的選擇，今天少一份薯條，明天多一碗糙米飯，長期下來就有機會換來血糖穩定、代謝健康。