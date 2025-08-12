ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

更年期後梨型身材恐變蘋果型！　專家：小心肝臟出問題

圖文／每日健康

隨著全球老齡化趨勢的加劇，女性在更年期所面臨的健康問題日益受到關注。根據現有資料顯示，亞洲女性中常見的梨形身材在更年期後可能成為健康風險的一個指標。

圖片網址

梨形身材特徵是下半身較為豐滿，通常在更年期後，因荷爾蒙變化，這一身材可能轉變為「蘋果型」，即脂肪主要堆積在腹部。這一轉變可能對代謝功能產生影響，尤其是肝臟功能。因此，更年期女性應特別關注這一身材變化。

更年期通常發生在45至55歲之間，這一時期雌激素水平的下降會導致脂肪分布的改變。一位55歲女性因脂肪堆積而就醫，結果顯示其肝臟的雌激素代謝功能出現問題。這種情況若不加以控制，可能引發心血管疾病和糖尿病等更嚴重的健康問題。

專家建議，通過調整飲食和增加運動來改善健康狀況。具體措施包括減少糖和精緻澱粉的攝入，多食用膳食纖維，尤其是十字花科蔬菜。此外，補充肝臟所需的營養素並搭配運動計劃，已證明可以有效降脂。一位女士在採取這些措施後，4個月內成功減重15公斤，體脂率降低了8%。

健康的飲食和適量運動是調整更年期荷爾蒙變化的重要手段，這有助於降低健康風險並提高生活質量。專家建議，更年期女性應定期進行胰島素阻抗和肝臟功能檢測，以便及早發現和處理潛在問題。這樣不僅能保護肝臟健康，還能保持身體的良好機能和活力。

 

關鍵字： 每日健康

