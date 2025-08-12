ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

感冒病毒可能「喚醒」癌細胞！　專家：新冠也有此效應

圖文／每日健康

在當前全球疫情持續的背景下，病毒感染對健康的影響引起廣泛關注。近期，2025年《自然》（Nature）期刊的一項研究揭示了感冒病毒可能具有「喚醒」體內沉睡的癌細胞，進而引發癌症復發的潛在風險。這一發現如同電影情節，但卻是基於數萬筆人類資料的嚴謹分析所得。

該研究表明，感冒病毒感染與癌症復發之間存在關聯，對於癌症康復者尤其重要。研究團隊指出，這些病毒可能不僅激活癌細胞，還會促使其轉移。特別是乳癌患者，感冒病毒可將癌細胞「送往」肺部，增加肺轉移的風險。數據顯示，乳癌患者在感染COVID-19後，肺轉移的風險提高了44%。這一發現引起醫學界的高度重視，專家提醒癌症康復者需提高對病毒感染的警覺。

研究進一步指出，新冠病毒和流感病毒在促使癌細胞活躍方面展現了驚人的「默契」。例如，流感感染後，小鼠的肺部HER2+癌細胞數量明顯增加，新冠病毒亦有此效應。這些發現強調了病毒感染對癌症康復者健康構成的潛在威脅，尤其在疫情期間，保持警惕尤為重要。

專家指出，免疫系統對癌症康復者至關重要，穩定的免疫系統有助於防止癌細胞復發和轉移。建議康復者多攝取富含抗發炎成分的食物，以增強免疫力，抵禦病毒入侵。每次病毒感染都應提高警覺，並與醫生充分溝通，以選擇合適的飲食和生活方式，降低癌症復發的風險。

面對病毒感染的潛在威脅，癌症康復者應保持對健康的高度關注，並積極採取措施保護自身免受病毒影響。了解並重視這些健康資訊，將有助於康復者在面對感冒病毒和其他感染時，更加從容不迫。 

延伸閱讀
壓力大老是暴飲暴食？ 正視不良情緒造成的不良肥胖
一家四「口」都放心交給他！ 比南部驕陽還暖的口腔重建權威／鄧晧翔院長專訪

關鍵字： 每日健康

