頸部疼痛年輕化　醫：暑假後學生「龜頸族」大增

▲醫師提醒，長時間「低頭」會造成頸椎椎間盤壓力過大。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙于婷／台北報導

「龜頸族」大增！醫師指出，頸部疼痛的發病率逐年上升，甚至呈現年輕化的趨勢，每年暑假過後，都會湧現一批年輕學生族群因頸部疼痛前來就醫，問其原因，不外乎暑假期間宅在家吹冷氣，長時間姿勢不良玩手遊、看漫畫所致，且不少人外觀明顯呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」的姿勢。

近年來頸椎椎間盤病變人數逐年上升，而且年齡不分老少，這與電子產品的普及與重度使用有著密切的相關性。振興醫院神經外科主治醫師鐘子超指出，現代人工作離不開電腦，上下班通勤眼睛緊盯手機螢幕，回家後繼續滑著手機，看平板電腦，低頭族比例高、時間長是頸椎退化的主因。

鐘子超說，姿勢不良是人體頸部前屈超過20度、後仰超過5度或過度扭轉的姿勢，頸部承受來自頭部重量的受力約5公斤，在力學作用下，頭部前傾彎曲角度每增加15度，頸椎所承受的壓力會隨之增加5～7公斤，低頭角度達到60度時，頸椎所承受的壓力將高達5倍之多，等於一個小學四年級學生坐在肩膀上，久而久之就會導致「烏龜頸」。

長時間「低頭」會造成頸椎椎間盤壓力過大，頸椎椎間盤病變成了現代社會的文明病，除了導致劇烈疼痛外，甚至連日常活動都可能受限。

鐘子超強調，日常要避免頸、肩部長期固定姿勢，因為頸部肌肉會一直處於緊繃狀態，影響局部的血液循環，導致頸、肩部肌肉容易疲勞，其次須養成固定的運動習慣，運動可以強化肌力、改善體能、增進呼吸功能、促進血液循環、增加骨質密度、增進睡眠品質並紓解壓力。

他提醒，雖然大多數頸部疼痛會自動緩解，但全球卻有超過三分之一的人面臨持續三個月以上的頸部疼痛，若頸部疼痛出現神經學症狀，如手腳無力、感覺喪失或持續疼痛伴隨食慾不振、體重減輕、噁心等，要盡快就醫諮詢。

