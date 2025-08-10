口臭不只是口腔問題　醫揭「5大可能原因」：跟腸胃、呼吸也有關

▲口臭也可能與口腔牙齒外的原因有關。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

記者趙于婷／台北報導

「口臭」有時候與口腔無關！一名工程師牙齒問題治療完了，但口臭還是沒改善，輾轉治療才知道是胃食道逆流導致。牙醫師指出，臨床見過不少患者口臭並非單純只有口腔問題，包括「系統性疾病、鼻竇和喉嚨狀況、藥物、腸胃、呼吸方式」都可能導致口臭。

顯微根管治療醫師、台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓表示，該名工程師原本有嚴重蛀牙，導致牙齦長膿包，還有口臭問題，起初以為是牙髓壞死加上牙齦膿包造成異味。

張添皓醫師進一步說明，該患者原以為是牙齒問題導致的口臭，檢查也的確有一顆嚴重蛀牙，導致牙髓感染發炎，出現牙齦膿包，經過完整的顯微根管治療後，牙齒狀況改善，但病患仍反映「口臭沒有改善」，因此懷疑問題可能另有原因。

進一步了解患者生活習慣後發現，病患常喝咖啡提神、晚睡、牙齒還有一些酸蝕跡象、甚至病人常常覺得口腔有酸酸的苦水或食物殘渣倒流，於是建議病人至腸胃科檢查後，最後發現有胃食道逆流。

張添皓醫師提醒，口臭不見得只是牙齒問題，例如嚴重口呼吸、鼻竇炎、鼻涕倒流、扁桃腺結石、胃食道逆流、胃酸過多等，也可能導致口臭，而在疾病方面，包括糖尿病、肝病、腎臟病，這些系統性疾病會讓呼出來的氣帶特殊味道，另還有某些藥物，可能特別會導致口乾，建議患者若治療後仍無改善，應進一步尋求不同領域的醫師檢查。