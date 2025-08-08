顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判

▲高雄分隔島上一堆「綠褶菇」。（圖／民眾提供）

記者趙于婷／台北報導

近日國內連續性的降雨與高濕度環境，多處地景出現蕈類異常茂盛生長的現象。對此，毒物科醫師提醒，外觀與可食用品種極為相似的「綠褶菇」是國內最常被誤食的有毒蕈類，另坊間流傳有關毒蕈辨識的各種說法，例如「顏色鮮艷者為毒蕈」、「具有菌托或無蟲蛀者有毒」、「接觸銀器會變黑」等，實則缺乏科學依據，也非毒蕈獨有特徵，容易造成誤判。

台灣在連日大雨下，高雄市鳳山區中央分隔島上大量繁殖的白色菇類，引發關注。北榮職業醫學及臨床毒物部楊振昌教授兼部主任指出，根據毒物中心1986年至2024年的統計數據，國內因誤食有毒蕈類而導致的意外中毒事件，佔所有植物及蕈類中毒案例的8%至9%。

他進一步說明，蕈類形態多變，外觀與可食用菇類相似者眾多，台灣已知的毒蕈種類超過60種，中毒事件多發生在每年的5月至9月，這段期間正好與交通部中央氣象署公布的雨季時間吻合，進一步觀察各地區蕈類中毒的發生機率，以台北、台中、南投、高雄及花蓮地區較為頻繁。

毒蕈的有毒成分十分複雜，且所含毒素種類通常不只一種。楊振昌說，毒素除了存在特定蕈類品種之外，還可能因生長環境、時間、季節等外在因素，而出現毒素種類以及含量上的變化，主要的毒素類型，依影響的器官系統可大致分為「腸胃型、神經致幻型、肝損傷型、腎損傷型、肌肉毒性型及過敏溶血型」等，由於毒蕈毒素通常無法經加熱烹煮去除，因此一旦食入，極有可能產生程度不一的毒性危害。

另外，坊間流傳有關毒蕈辨識的各種說法，例如「顏色鮮艷者為毒蕈」、「具有菌托或無蟲蛀者有毒」、「接觸銀器會變黑」等，實則缺乏科學依據，也非毒蕈獨有特徵，容易造成錯誤判斷。

楊振昌提醒，近年網路平台與行動應用程式紛紛提供植物與蕈類影像辨識功能，甚至結合人工智慧與群眾資料庫進行即時判讀，對於生態教育與科學普及具有一定價值，但這些辨識工具仍存在多重限制，例如照片角度、光線條件、菇體生長階段不同，皆可能導致誤判，即便是專家，也須依據完整的型態學特徵與分子鑑定資料，才能準確判定種類與毒性。