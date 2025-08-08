加工肉每天吃一口就有事　研究：糖尿病、大腸癌風險上升7~11%

▲最新研究顯示，若長期吃培根等加工肉品，每天只要一口，糖尿病、大腸癌機率都會上升。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

許多民眾知道加工肉品、含糖飲料攝取過多，會提高糖尿病、心臟病、大腸癌機率，但吃多少會提高多少風險，以往沒有明確答案，一項最新研究則指出，每天只吃一口加工肉品，第二型糖尿病風險便會上升11%，大腸癌機率也會增加7%，而含糖飲料也是每天喝一口，心臟病風險便提高2%，愛用者要特別注意。

這項研究由美國、加拿大的專家共同進行，團隊認為，以往有多篇關於含糖飲料等加工食品有害健康的研究，但對於劑量反應關係、也就是吃多少會危害多少，卻缺乏完整的描述，為此，團隊彙整歷年相關成果， 詳細分析加工肉品、含糖飲料與反式脂肪酸與3種慢性疾病之間的關聯，包括第二型糖尿病、缺血性心臟病（IHD）及大腸癌。

研究結果顯示，在保守估計下，與完全不攝取者相比，若長時間吃加工肉品，每天只要攝取0.6至57克、也就是即使只吃一口培根或火腿等，便可使第二型糖尿病風險提高至少11%，而當攝取量達每日0.78至55克、也是差不多一口，大腸癌風險即上升7%。

至於長時間攝取含糖飲料，若每日達1.5至390克、同樣只是一口，便可能使第二型糖尿病罹患機率增加8%，且對於缺血性心臟病的威脅也很明顯，只要每日0至365克、一樣是一口，風險即上升2%；此外，這類食品含有大量反式脂肪酸，當攝取量達每日總熱量0.25%至2.56%時，缺血性心臟病機率便會增加至少3%。

研究團隊認為，前述關聯仍需進一步研究，但考量這些慢性疾病對健康的重大威脅，建議民眾要嚴格限制加工食品的攝取。相關成果日前已發表於國際頂尖學術期刊《nature medicine》。

根據此研究發現，可見不論是加工肉品或含糖飲料，每天只要吃一口，便可能對健康造成影響，對此，書田診所家庭醫學科主任何一成說，加工食品定義廣泛，成分差異大，故以往研究不易找出「危險劑量」，如今終於有專家藉大規模分析得出結果，值得民眾參考，建議日常生活應盡量避免加工肉品與含糖飲料，以防體質易感者罹病風險上升。