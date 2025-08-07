頻尿還憋不住恐是「急迫性尿失禁」　醫：常被誤認是感染

▲醫師提醒，有時候頻尿可能是急迫性尿失禁。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

頻尿的人注意了！醫師提醒，若頻尿困擾之外再加上一股無法忍受的急迫感，可能是膀胱的神經過度敏感刺激，導致的「急迫性尿失禁」，但這樣的狀況往往在一般就診時，被誤認為泌尿道感染，導致長期服用無效的抗生素。

台北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師王萱表示，有時候頻尿的問題，可能不只是發炎感染，而是膀胱的神經過度敏感刺激，導致不自主、無法控制的逼尿肌收縮而產生尿意感，此等症狀稱之為急迫性尿失禁，常在有慢性尿道膀胱發炎病史，年長女性或合併其他神經性疾病如帕金森氏症或神經硬化症等問題的患者上尤為棘手。

除了生活習慣調整或骨盆腔電刺激復健運動，以往最快速見效的方式為藥物治療控制症狀，藥物如抗膽鹼藥物，這類藥物能抑制膀胱肌肉的過度收縮，或是β3腎上腺素能激動劑，可以放鬆膀胱肌肉，增加膀胱容量。不過藥物在年長者身上長期使用，會合併相關累積的副作用，嚴重的甚至可能造成失智加重或排便異常。

王萱說，尤其是頑固型急迫性尿失禁患者，在傳統治療方法包括藥物療法和行為療法的效果有限，因此需要尋求其他治療選擇，近年膀胱內注射肉毒桿菌已成為一種新興且有效的治療方案，肉毒桿菌的作用機制主要是通過阻斷神經傳導，減少膀胱平滑肌的過度敏感活躍性。

研究顯示，膀胱內注射肉毒桿菌的安全性相對較高，常見的副作用包括局部疼痛、排尿困難或尿路感染，但這些副作用通常是暫時性可緩解的。但王萱說，並非所有患者都適合此療法，醫生在進行治療前會仔細評估患者的病史、症狀及其他潛在的健康問題，以確保治療的安全性和有效性。