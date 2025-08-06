12歲女童狂咳發燒住院　竟是超罕病「先天性肺氣道畸形」

▲女童肺部竟有一顆3公分異常囊腫，多方確認後證實罹患罕見疾病「先天性肺氣道畸形」。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

12歲張姓女童日前因狂咳住院治療，期間反覆持續高燒，原本評估是黴漿菌引發肺炎，但就醫檢查後，醫師發現女童肺部竟有一顆3公分異常囊腫，多方確認後證實罹患罕見疾病「先天性肺氣道畸形」，採用微創胸腔鏡手術切除以降低囊腫癌化風險，術後女童恢復良好，家人才鬆了一口氣。



亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅表示，「先天性肺氣道畸形」(簡稱CPAM)是一種胎兒時期就已悄悄存在的肺部異常，因肺組織局部出現不正常的增生與分化，形成囊泡或腫塊，使得該部分肺功能失常，甚至可能壓迫正常肺葉，影響孩子出生後的呼吸能力。

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▲劉柏毅提醒，CPAM日後癌化風險高，多數醫療團隊會主張儘早進行預防性手術，尤其建議在一歲左右完成切除。（圖／亞大附醫提供）



劉柏毅指出，這類肺部結構異常大多在懷孕中期就能透過例行檢查發現，然而也有部分病灶體積較小、症狀不明顯，直到孩童長大後，因其他疾病接受胸部影像檢查時才被意外發現，這次12歲女童就是因為住院期間安排X光檢查，兒科主任陳傑賀看報告時察覺「怪怪的」，經討論並反覆確認，才證實是CPAM肺部囊腫，家長讓女童接受微創手術後2天即出院，全家也計畫接下來要環島旅行。

劉柏毅提醒，由於CPAM日後癌化風險高，多數醫療團隊會主張儘早進行預防性手術，尤其建議在一歲左右完成切除，若家中寶寶曾在產檢中被發現肺部有異常結構，務必持續追蹤，評估是否需進一步處理，至於孕婦也毋須過度擔憂，一旦被告知胎兒可能有CPAM，可提前與外科醫療團隊溝通預作準備，同樣可以讓新生兒順利健康長大。