攝護腺癌上升　營養師示警「5類飲食地雷」

▲醫師提醒，男性攝護腺癌排名上升，不可輕忽。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部統計，男性十大癌症排行榜中，攝護腺癌上升至第三位，已成為男性不可忽視的重要議題。對此，營養師提醒，長期攝取「高脂肪、高糖、加工食品、過量動物性蛋白」和長期過量攝取「乳製品+補鈣劑」，都可能與攝護腺癌的發生有正相關，這可能刺激體內發炎反應與氧化壓力的上升，進一步增加癌細胞生成的風險。

台北慈濟醫院營養師張瑋琳指出，除了高脂肪、高糖、加工食品、過量動物性蛋白，坊間對奶製品及大豆製品對攝護腺健康的影響說法兩極，長期過量攝取乳製品與鈣補充劑時，因飽和脂肪及鈣攝取過多（每日攝取超過2,000mg的鈣質），根據現有流行病學研究顯示可能與影響雄性激素代謝有關，另外鈣攝取過量會使血清中鈣濃度過高，導致活性維生素D3生成減少，增加攝護腺癌發生與惡化的風險。

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張瑋琳提到，黃豆與其製品所含的大豆異黃酮雖屬植物性雌激素，但人體吸收率低，不具實質荷爾蒙調節作用，反而可作為優質植物性蛋白質的來源，有助於整體營養均衡與慢性病預防。

除了年齡與家族史，飲食在攝護腺癌預防中是重要因素。除了黃豆製品外，「番茄、十字花科蔬菜及深色莓果類」都是對攝護腺健康有益的食物，番茄所帶有的茄紅素可以抗氧化，抑制癌細胞增生；綠花椰菜、甘藍等十字花科蔬菜含有硫化物與吲哚類物質，可促進致癌物解毒；深色莓果則富含花青素、維生素C，有助於抗氧化與免疫調節。

張瑋琳提醒，飲食上建議男性朋友以多蔬果、全穀及植物性蛋白為主，乳製品建議一天最多攝取1～2份（鮮奶/保久乳/優酪乳1份約240毫升）且盡量選擇低脂乳製品，此外，平時更應規律運動、戒菸限酒，50歲以上更應每年追蹤攝護腺特定抗原（PSA , Prostate-Specific Antigen），以維持攝護腺健康。