衛福部祭「保護令」2大新措施　5類加害人應羈押

▲近日接連發生被害人在核發民事保護令的情況下，仍遭加害人殺害。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

針對近日社會發生數起重大家庭暴力案件，被害人在已核發民事保護令的情況下，仍遭加害人殺害，社會各界對於保護令效力產生疑慮。衛福部表示，針對「5大類型」加害人，研究及實務顯示極可能再度施暴，應加強刑事司法之拘束力，該羈押就羈押。

衛福部表示，經檢討現行機制，就保護令聲請到核發這段安全空窗期提出「強化風險防控」，以周延被害人安全保護，研究及實務顯示，核發保護令後，8成加害人未再施暴，但其如有「前科、精神疾病、嚴重暴力、脅迫、跟蹤」等行爲時，極可能再度施暴。

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且於離婚、開庭或裁判前後，加害人往往採激烈暴力因應，因此對於這類加害人應加強刑事司法之拘束力。衛福部表示，除將持續督促各地方政府提供被害人保護措施，也需要相關部會協力合作，強化保護令刑事程序、遏阻暴力危害，提出下列2項新措施：

1.檢討保護令制度與風險預防機制

目前家庭暴力防治法所設之保護令聲請與核發機制相對完善，惟針對保護令尚未核發前的「安全空窗期」，強化庇護安置與緊急安全服務，提升對被害人的即時保護力。

2.強化保護令執行成效，跨機關合作

建請司法院研析如何進一步縮短民事保護令審理及核發時間，加速保護機制啟動。此外，對於違反保護令或涉有嚴重暴力情節者，於符合法定要件時，建請司法機關依法羈押；若未羈押，建請依法為附條件命令，要求加害人遵守相關限制行為。另於執行保護令過程中，警政、衛政及社政單位應加強危險資訊研判，提升風險預警與安全介入的即時性。