廣東屈公病暴增　醫揭「台灣最重要的事」易威脅3種人

▲醫師提醒，近期滅蚊工作也要積極了。（圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

中國廣東「屈公病」疫情嚴峻且病例暴增，疾管署緊急提升該地區旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇提醒，最重要是避免太多潛伏期患者入境「給蚊子叮到」，近期滅蚊工作也要積極了；屈公病其實並沒有登革熱這麼可怕，因登革熱盛行相對有較高的重症率，屈公病比較容易對小孩、孕婦、長者產生威脅。

姜冠宇在臉書說，這與這系列病毒喜歡感染的特性都有關，真皮成纖維細胞（最早感染複製），表皮樹突細胞（促成淋巴節感染），這是局部發紅痛、之後的全身病毒血症起點。

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姜冠宇指出，單核球／巨噬細胞、樹突細胞、肝細胞是促成發燒、倦怠、肝功能異常等全身症狀與發炎（IL-6、TNF-α）；肌肉骨關節系統（關鍵致病部位）、滑膜成纖維細胞等造成突發、對稱而劇烈的關節痛與僵硬，可遷延數月～數年，少數有肌炎。

姜冠宇提到，但由於屈公病的病媒蚊與登革熱一樣，都是由白線斑蚊和埃及斑蚊這兩種蚊子傳播，所以邊境管制做不好，我們這裡有盛行起來的潛力，任何疾病都一樣，當總數太多就會有一些極端案例。

姜冠宇表示，像是那些可怕的嬰兒照片，透過母胎介面、垂直傳播造成感染的新生兒重症、少數多器官衰竭，嬰兒可見短暫性色素沉著（Chik sign）；當然也會侵犯神經系統（神經膠細胞），使新生兒或免疫脆弱者的腦炎、癲癇、意識改變。

姜冠宇提醒，首先不要去警示旅遊區域害人害己，最重要是避免太多潛伏期患者入境「給蚊子叮到」，近期的滅蚊工作也要積極了，「有症狀都是支持治療，沒有特效藥。」