沒時間運動？ 醫大讚「快步走」就能提升肌量、降體脂

▲快步走是簡單又不耗時的運動。（示意圖／Pixabay）

文／常春月刊

根據健保署統計，台灣罹患糖尿病的人口約有257萬，也就是10個人裡面就有一人罹患糖尿病！除了高糖、高熱量、少纖維的飲食外，「缺乏運動」也是現代人罹患第二型糖尿病的主因。然而，許多人因為生活忙碌，難以騰出時間，有沒有甚麼簡單又不耗時的運動可以幫助我們遠離糖尿病呢？答案就是「快步走」！

為何快步走可以降低第二型糖尿病風險？

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內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯醫師指出，根據2023年發表於《英國運動醫學期刊》的研究指出，快步走是一項屬於中等強度的有氧運動，它不僅有助於提升心肺功能，還能顯著降低第二型糖尿病的風險。

原因在於「快步走」會促使身體分泌更多的「脂聯素（Adiponectin）」，而脂聯素在身體內主要負責這兩項工作：

1、提升胰島素的敏感性：使血糖更容易進入肌肉細胞中利用，促進醣類代謝，減少醣類變成脂肪堆積造成肥胖。

2、增加脂肪酸的消耗：促進肌肉細胞能更快速消耗脂肪酸，降低體內三酸甘油酯的濃度。

也因此，快步走的人擁有更高的肌肉量，更低的體脂肪。更重要的是，快步走還能讓肌肉組織更快的代謝掉自由基，降低身體的氧化壓力。綜合以上觀點，罹患第二型糖尿病的風險自然就大幅降低囉！

怎樣算快步走？ 快走慢走差很大

此篇研究顯示：當步行速度介於 4公里/小時至8公里/小時之間就算是「快步走」。當步速達到 4公里/小時，換算下來相當於每秒走約1.5步時，就已經有降低第二型糖尿病風險的效果！

更有趣的是，研究發現走的越快，風險就越低。而且只要走的快，即便走的不多，也一樣有效。

陳潔雯強調，整體而言，「快步走」比起慢慢走可以幫助我們降低高達 40% 的第二型糖尿病風險，是預防糖尿病中幾乎最輕鬆卻極有效的運動解方！最棒的是，「快步走」不需要昂貴的裝備或器材，隨時隨地、任何時刻都能輕鬆實行。

對生活繁忙、沒有運動細胞或不喜歡劇烈運動的朋友來說，這是一個再理想不過的選擇了！無論是在上下班的途中，還是週末的閒暇時光，我們都可以隨時養成「快步走」的習慣，不僅能增強體力，還能有效降低第二型糖尿病的風險，何樂而不為！

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