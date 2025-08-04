爸爸憂鬱影響下一代　研究： 對孩子社交、行為有負面影響

▲研究指出，爸爸憂鬱對孩子社交、行為有負面影響。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台灣社會對於男性表達脆弱與尋求協助存有傳統觀念，使男性較不傾向承認自己受情緒困擾，甚至未尋求協助，但小心可能影響到下一代。《美國預防醫學期刊》研究指出，父親若罹患憂鬱症卻未獲診斷或治療，對孩子的社交和行為的負面影響可能持續數年。

該研究由美國羅格斯大學的學者進行，採用「家庭未來與兒童福祉研究（FFCWS）」資料進行分析，此研究自1998至2000年間，隨機抽樣20個大城市的出生人口，並持續追蹤至今。

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研究對象為1,422名父親及其子女，在孩子年滿五歲時，對父親是否在過去一年內出現憂鬱症狀進行篩檢，九歲時，由其教師填寫一份行為與社交能力評估問卷。結果發現，父親若曾表現出悲傷、憂鬱或沮喪等症狀，孩子在四年後更可能出現焦躁、反抗、憤怒等行為，且合作性與自尊心都較低。

台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，成年人罹患憂鬱症具有性別差異，男性較常出現煩躁、不輕易哭泣、食慾及睡眠減少等憂鬱症狀，傾向壓抑情緒，若無法承受，可能轉向尋求喝酒、抽菸或物質濫用等方式。

上述研究者提出，憂鬱症可能導致父親的親職能力下降、對子女的情緒支持減少，增加家庭衝突與生活壓力。他提醒，為人父母是件辛苦的責任，若出現過度憂鬱或焦慮等情緒困擾，應及早尋求專業的協助，有助於情緒調節與觀點轉換，也能學習更好的自我照顧與家庭支持方式。

如身邊的伴侶或家人有情緒問題，建議以不評價的態度傾聽，鼓勵就醫。林家興說，截至今年5月的統計，台灣已有503家心理諮商與治療所，和638家精神科醫療院所，心理資源可近性大幅提升，尋求協助已逐漸成為生活中的常態。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，上述研究者成功描繪出父親憂鬱與孩子行為之間的明確關聯，若能及早發現並介入，不僅有助於父親的心理健康，也能提升孩子的整體幸福感，因此當發現伴侶有憂鬱傾向時，應積極介入並尋求協助。