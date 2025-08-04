屈公病狂燒廣東！醫師：快發旅遊警示、留意保險條款

記者黃楷元／台北報導

中國廣東地區近期爆發「屈公病」疫情，通報病例已超過4千例，引發防疫警戒。台灣醫師示警，屈公病與登革熱，病媒與症狀皆極為相似，民眾若赴廣東或鄰近地區旅遊，應做好健康管理。另外，若有旅遊保險，亦須確認這類「法定傳染病」是否屬於理賠範圍，避免權益受損。

針對廣東疫情升溫，書田診所家醫科醫師陳柏臣呼籲，「美國CDC已針對中國廣東發布二級旅遊警示，台灣政府應考慮跟進！」他指出，許多國人暑假會前往中國、東南亞等地旅遊，但多數人未注意旅遊保險是否涵蓋「法定傳染病」。若感染屈公病卻不在理賠範圍內，恐衍生損失。他也呼籲保險公司應明確標示傳染病保障項目，讓旅客更清楚風險；同時政府應主動提醒民眾，若要前往當地旅遊，務必做好防蚊措施、攜帶防蚊物品衣物等，加強行前準備。

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▲ 書田診所家醫科醫師陳柏臣。（圖／記者黃楷元攝）

屈公病首先於1952年在非洲坦尚尼亞發現，是一種由「Chikungunya」病毒引發的急性病毒感染，其名來自非洲方言，意指「彎曲的人」，反映病患因關節劇烈疼痛呈現的扭曲姿勢。

台北慈濟醫院感染科醫師邱勝康說明，屈公病的症狀包括高燒、關節痛與紅疹，和登革熱難以區分，必須仰賴檢驗確認。兩者皆透過白線斑蚊與埃及斑蚊傳播，而目前台灣並未引進屈公病疫苗，也沒有針對性抗病毒藥物，僅能依靠「支持性療法」處理，例如補充水分、退燒止痛，或重症時進行輸血與凝血因子補充。

▲台北慈濟醫院感染科醫師邱勝康。（圖／記者黃楷元攝）

令人憂心的是，台灣近期中南部豪雨不斷，多地出現水患，極可能成為病媒蚊孳生溫床。邱勝康警告，一旦有境外病例未被及時通報，加上本土蚊媒環境惡化，不排除出現群聚感染或與登革熱混合型病毒同時流行的風險。政府應特別於中南部水患區域，強化清除積水、噴灑消毒等防蚊措施，可同時預防登革熱與屈公病。他也強調，一旦出現高燒不退、紅疹、關節痛等症狀，務必誠實告知旅遊史，「這對正確診斷與防疫都非常關鍵」。

醫師們提醒民眾，屈公病致死率雖低（約0.1%），但其痛苦程度與復原期不容小覷，在無藥可醫、無疫苗可打的情況下，唯有「預防」才是最有效的防線。