遠離頭痛及腦血管阻塞！牢記「123頭痛Free」　醫曝最佳護腦良方

▲花蓮慈院陳俞名主任以「頭痛要不要緊?」為主題，教導民眾如何辨識及預防頭痛，了解自己的健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「突然劇烈頭痛，或是長期持續頭痛，哪個比較危險？」、「頸動脈阻塞的話，表示全身其他血管也有六成以上也阻塞了?」腦部就如人體的總指揮官，腦神經、腦血管健康也和全身疾病息息相關。2日上午於花蓮慈院舉辦的「腦系列健康講座」，神經內科部陳俞名主任分享「頭痛要不要緊?」，以及神經內科部一般神經科趙俊明主任介紹「頸動脈粥狀硬化及中風」，讓民眾在生活中就能掌握腦部與全身健康。

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花蓮慈濟醫院與中國時報共同主辦的健康系列講座，8月2日在花蓮慈濟醫院協力講堂舉辦，由於腦部是人體的中樞，尤其腦部神經與血管健康牽一髮而動全身，因此報名踴躍，當天一早即有上百位民眾前來聽講。

▲花蓮慈院陳俞名主任以「頭痛要不要緊?」為主題，教導民眾如何辨識及預防頭痛，了解自己的健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

而有鑑於高所得的國家，有頭痛比例的民眾高達52%，花蓮慈院陳俞名醫師於講座現場調查有頭痛症狀的民眾，也發現有超過四成以上，讓更多有需要的民眾了解怎麼處理這個惱人的症狀有其必要。由於大部分有頭痛問題的民眾幾乎都曾以冰敷、按摩、睡覺放鬆等方式來舒緩頭痛的經驗，最常用的就是吃止痛藥，坊間止痛藥琳瑯滿目，陳俞名醫師也特別提醒，藥物服用過多，反而會發生「藥物使用過度的疼痛」。

頭痛的型態有典型偏頭痛、緊縮型頭痛和叢發型頭痛，陳俞名醫師提醒，突然或劇烈的疼痛要比長期慢性的頭痛的症狀更需要提高警覺，尤其是有短暫雷擊感的痛、伴隨神經症狀、肢體無力、意識改變講話不清，都需要趕快就醫檢查。

而一般的頭痛，平常可寫「頭痛日記」來記錄頻率、強度和持續的時間，使用藥物及效果，以及睡眠、飲食的相關變化，如果變得越來越常發生、越來越痛、止痛藥越吃越重卻沒有改善，也應該就醫進一步檢查。

對於改善頭痛，陳俞名醫師也叮嚀每天一定要飲用2000CC以上足夠水分，並有充足的睡眠和規律的作息。其中避免長期頭痛的誘發因素，仍是回歸到適時的放鬆紓解壓力、避免熬夜，部分飲食包括乳酪、醃製品都有可能引起頭痛，個人食用時也可以特別注意。

陳俞名醫師也鼓勵在場的長青族每週150分鐘的運動，包括有氧運動訓練心肺功能、阻力運動訓練肌肉、伸展運動讓身體柔軟，他也建議快走勢對中老年人很適合的運動，若時間許可天天維持運動習慣是最好的護腦方式。

最後陳俞名醫師也特別提出台灣頭痛學會「123頭痛Free」的觀念——每週頭痛超過1次、每週服用止痛藥超過2次的頻率就建議要就醫；而3即是遠離頭痛有3招——運動、紓壓和預防性藥物，讓大家都能保持神清氣爽、遠離頭痛困擾。

而緊接著登場的另一個腦健康範疇，則是多年來在台灣十大死因名列前茅的「腦中風」。花蓮慈院一般神經科趙俊明主任提出數據，每六個人就有一個人會罹患腦中風，而台灣自2016年起，腦血管疾病就蟬聯十大死因前五名。其中腦血管疾病牽連相當多，十大死因中的心臟、高血壓疾病、糖尿病、腎臟病變、糖尿病都與腦血管疾病息息相關，因此預防腦中風格外重要。

腦中風分為「缺血性」和「出血性」，花東地區的缺血性腦中風高達75%，其中死亡率高達20.9%，其中「頸動脈阻塞」是最大的徵兆，被診斷有頸動脈硬化的病人，通常有60-70%的比例，在全身其他地方包括肢體、心血管的血管都可能有硬化或阻塞的情況。若要確認是否有頸動脈阻塞或狹窄，可以頸動脈超音波檢查，若有需要醫師可以進行血管攝影進一步檢查。

趙俊明醫師指出，血管是否健康，低密度膽固醇(LDL-C)是一個很重要的指標，低密度膽固醇越高，心血管越容易有粥狀硬化、斑塊、阻塞，而華人、日、韓更有高比例的腦中風體質，低密度膽固醇也會引起高血壓、糖尿病、脂肪肝和慢性腎臟病等等，因此小心的控管低密度膽固醇(LDL-C)是維護腦心血管健康的重要依據。根據美國腦中風學會提出的最新標準，LDL-C最好維持在100毫升血液中的低密度膽固醇在55毫克以下。趙俊明醫師也舉78歲的美國總統川普為例，川普總統長期監控將低密度的壞膽固醇控制到51 mg/dL以下，並持續服藥以避免膽固醇繼續上升以維持健康。

趙俊明指出，維持低密度膽固醇是達成心血管健康重要的關鍵，當然包括種族的體質、家族史等不可以改變，但後天的因素，包括控制血壓、定期檢查、健康飲食和規律運動，如有處方規律服用藥物，都是人為可以控制的。趙俊明醫師也呼應陳俞名醫師的運動處方，維持每周至少150分鐘中等強度固定的運動，是對健康最好的養護與投資。