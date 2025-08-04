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12歲童「肌張力不全」全身扭曲　台大深腦刺激讓他重新挺直

江同學肌張力不全症。（圖／記者趙于婷攝）

▲江同學罹患肌張力不全症，台大醫療團隊治療成功。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

剛成為大學新鮮人的江同學，在12歲因「嚴重肌張力不全」發病，導致軀幹肢體扭曲「身體不聽使喚，像扭毛巾一樣」，嚴重到脊椎側彎站不直。台大醫院醫療團隊利用高精確度且高難度的「雙側蒼白球內側核深腦刺激植入手術」，讓江同學恢復行動自如。

肌張力不全症有原發性或續發性兩類，台大醫院神經部醫師戴春暉表示，原發性多和遺傳、基因有關，小孩子通常會在6、7歲前發病，黃金治療期在長高之前，若延誤治療，可能在青春期急速惡化，會嚴重影響正常行走跟一般生活功能。

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江爸爸說，小孩在沒發病之前，可以活動自如，後來發現他漸漸扭不開瓶子、常有彎曲動作，四處就醫都找不到原因，12歲那一年發病，才知道是罹患肌張力不全症，他發病後，整個人歪曲、站不直，在學校也被同學閒話。

過去「肌張力不全症」幾乎無法治癒，所幸江同學後來輾轉透過台大醫院醫療團隊的評估，在2019年接受高精度深腦刺激治療，逐漸恢復健康。

戴春暉說，深腦刺激治療是一種仰賴高科技的大腦疾病治療方式，利用裝置在大腦深部腦核的電極進行電流刺激，可以改善包括巴金森氏症、肌張力不全症、原發性顫抖症及癲癇症等多種的大腦疾病，這項治療在2015年起納入巴金森氏症給付，並於2024年擴大涵蓋肌張力不全症，讓更多病友得以負擔得起、早日受益。而台大目前也已完成超過400例的深腦刺激治療個案。
 

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關鍵字： 台大醫院 肌張力不全症

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