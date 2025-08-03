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魚油能改善ADHD症狀？醫示警「不能取代正規治療」

▲▼ 營養師曝魚肝油及魚油的差異 。（圖／示意圖／達志影像）

▲醫師提醒，魚油不能取代正規治療。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

注意力不足過動症（ADHD）是一種神經發展障礙，影響約5%～7%的兒童與青少年，近年不斷有研究發現，魚油中的EPA成分對部分病人的專注力問題與過動行為有些微幫助。但醫師提醒，魚油不能取代正規治療，且過度仰賴補充品而忽視根本治療，容易延誤治療時機，因此仍需要專業醫師診斷治療。

台北市立聯合醫院中興院區兒童精神科主治醫師蔣立德表示，ADHD表現為注意力不集中、過動與衝動行為，多數病人透過藥物治療後相關行為都有大幅度的改善，但也有許多家長在一開始對於藥物治療抱持不少擔憂，因此學界也有越來越多關於營養品的補充研究出現。

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富含Omega-3脂肪酸的魚油因其抗發炎、促進神經功能的特性，受到許多研究者的矚目，但蔣立德說，魚油不能取代正規治療，近年來在臨床端，越來越多家長會提到之前曾讓孩子吃過許多不同成分的魚油，但因為服用的劑量與品牌落差很大，加上部分民眾未經專業建議自行服用，使得劑量不當、品質參差、認知錯誤等亂象叢生，導致臨床難以評估實際效果，也增加溝通與治療難度。

蔣立德強調，醫療上會以多元方式來治療ADHD病人，除了適量的藥物以外，還包括規律作息、均衡飲食、行為治療等，適量攝取魚油雖然或許無害，但絕對不應該視為治療ADHD的靈丹妙藥，建議家長仍應該要及早尋求專業醫療的協助。

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關鍵字： 魚油 過動症

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