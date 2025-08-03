降血脂藥「9月擴大給付」　估最多逾5千人受惠

▲健保署署長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

糖尿病常見併發慢性腎臟病、心衰竭，健保署署長石崇良表示，今年9月起將擴增「PCSK9血脂調節劑」給付，LDL-C起始治療值由135mg/dL下修至100mg/dL，預估第一年至第五年受惠人數為1,191人至5,005人，新增藥費為1.05億元～4.43億元。

過去糖尿病腎病變的治療往往是腎臟科、心臟科、內分泌科分別照顧，病人常常等到病情惡化才被轉介，但糖尿病腎病變並不是單一器官的問題，同時會影響心臟、腎臟、代謝系統，深深影響病人的生活品質與壽命，因此及早介入照護相當重要。

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健保署預計在9月擴大給付第三線降血脂藥「PCSK9血脂調節劑」。石崇良說，過去用藥條件為LDL-C超過135以上，現在放寬到100以上即可，不過還是要先經過前兩線的藥物治療，後續再搭配這款藥物，有助降低心血管疾病風險，放寬給付後，預計健保新增藥費為1.05億元～4.43億元。

另外一款重要的降血糖藥「SGLT2抑制劑」已經在今年3月擴大給付，規劃3億元預算。不過台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，擴大給付納入初期慢性腎臟病患，但因用藥條件過於嚴苛，在3到5月期間只用了45萬元，後續會再提至健保會進行總額協商。

石崇良表示，治療指引和給付間的落差要逐步彌平，但因為慢性病患很多，預算規模不小，不希望排擠到點值，所以會持續檢討，採逐步放寬。