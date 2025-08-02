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南部淹水災情不斷！疾管署揭國內消毒劑庫存量　民眾需要可免費領

▲嘉義淹水災情頻傳（右圖／記者陳瑩欣翻攝），連台積電嘉義先進封裝AP7廠工地都成汪洋一片。（左圖／翻攝自Line群組／嘉義多一點）

▲嘉義淹水災情頻傳。（右圖／記者陳瑩欣翻攝，左圖／翻攝自Line群組／嘉義多一點）

記者洪巧藍／台北報導

近期豪雨不斷讓中南部陸續爆出淹水災情，傳出嘉義縣有里長反映災後消毒水供應不足，疾病管制署今（2）日公布國內目前消毒劑庫存尚有15萬瓶，數量充足，後續也已立即向該縣衛生局了解狀況，適時調撥支援。疾管署指出，災後需慎防鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病等疫情，淹水災情地區的民眾如果有清消環境需求，也可向當地衛生局、衛生所，免費領取消毒水。

疾管署今日公布庫存，截至本（2025）年8月2日，全國尚儲備15萬1,632瓶消毒劑（漂白水135,079瓶、酚類消毒劑16,553瓶）供災區災後防疫消毒，包含高屏地區有5.9萬瓶、雲嘉南地區3.2萬瓶，中彰投有1.1萬瓶，且全國各區可隨災情緊急調度，疾管署也將持續主動掌握地方需求並適時予以協助。

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▲▼衛福部持續掌握全台消毒劑整備情形。（圖／疾管署提供）

▲衛福部持續掌握全台消毒劑整備情形。（圖／疾管署提供）

媒體報導嘉義縣某鄉鎮市里長反映災後消毒水供應不足，疾管署副署長曾淑慧表示，疾管署立即向該縣衛生局了解，該局表示尚有庫存2,832瓶漂白水，18鄉鎮市衛生所內亦備有漂白水2,452瓶，可及時提供轄內民眾使用，只要民眾至衛生所領取皆會提供。

曾淑慧指出，截至8/1朴子衛生所已發出100瓶漂白水、義竹衛生所發出120瓶，倘不足時衛生局亦會評估整體需求，適時調撥支援，並隨時掌握鄰近縣市漂白水數量，以因應防疫需求，目前無漂白水供應不足之情事。

另疾管署持續監測災區收容所急性呼吸道感染症、急性腸胃炎、皮膚感染、急性結膜炎及災區疫苗與冷藏設備情形，目前各收容所無特殊疫情及群聚事件發生，各縣市疫苗冷儲狀況正常。

疾管署呼籲，災後清理家園時，民眾易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情；籲請民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，遠離傳染病。

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