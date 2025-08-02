狼醫查詢平台8月下旬才上線　醫事司長有信心：沒那麼多「爛咖」

▲衛生福利部醫事司長劉越萍出席「再生醫療臨床試驗教育訓練課程」發表專題演講。（圖／台灣精準醫學學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產部連續爆出多起醫師性騷、性侵爭議，衛福部回應民團、立委要求允諾設置「狼醫查詢平台」，內容以司法判決確定的性平案件為主。醫事司長劉越萍今（2）日說明規劃進度，平台預計8月下旬上線，由於尚未收到司法院回覆，得先以「手動」串接判決書狼醫資料，她也笑稱「我就賭我們沒有那麼多爛咖」。

劉越萍上月受訪表示，性平案件查詢平台規劃8月上線，會在醫事人員查詢平台的網頁中設置，揭露內容為經判決確定的案件。今日被問及上線狀況，劉越萍強調目前網頁雛形已經確定，串接資料以112年「性平三法」修法後資料為主，但衛福部長邱泰源希望找更多人從不同角度檢視，確認沒問題再上線，所以上線時間估計是8月下旬。

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由於內容是取自判決書公開資料，衛福部發文給司法院希望在7月23日前回覆是否允許自動介接資訊。劉越萍表示，司法院方面是說原則上同意，不過還需要經過行政流程，衛福部尚未獲得回覆，在此之前決定先以「手動」處理資料。她開玩笑說，「就賭我們沒有那麼多『爛咖』（指狼醫）。」

台灣醫療改革基金會批評，狼醫查詢平台將上線，揭露內容卻嚴重不足。民進黨立委林淑芬日前質詢時提以法務部的「律師查詢系統」為例，提供包含執業狀態、註冊號碼、執業單位、聯絡方式、過往懲戒紀錄等；若從英國制度來看，醫師查詢可提供執業狀態、證書字號、不良記錄等，國內目前規劃的揭露內容遠遠落後國內外標準。

劉越萍指出，醫師和律師仍有本質上的不同，律師人數眾多且競爭激烈，查詢系統有招攬客戶的用途，至於醫事人員查詢系統是民眾想要查詢是否密醫「目的外使用」，先前就有引起爭議，例如有護理人員遭跟蹤、醫師因為醫療糾紛遭騷擾等，所以是最小程度揭露，且得尊重醫事人員揭露意願有同意退出權。

至於不良記錄，劉越萍強調要一步一步來，現行先以性平判決案件作為公布目標，醫師懲戒仍維持各地方衛生局以公報方式揭露。

劉越萍直言，公報格式不一，且資料可能涉及時間久遠，甚至不一定有電子化，就像是要查民國60年的報紙也不是那麼容易，沒辦法馬上串接。她認為，醫師懲戒公報資料格式統一是未來可以研議方向，但也需要編列相關經費與時間來處理。