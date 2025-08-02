開朗老翁變沉默「懷疑媳婦偷錢又下毒」　就醫驚見大腦顯著萎縮

▲精神科醫師經由影像檢查及認知功能評估，診斷患者罹患輕度失智症併發精神行為症狀。（圖／亞大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名78歲老翁原本個性樂天開朗，但最近2、3年來變得「怪怪的」，喜歡往事重提，吃過飯卻抱怨都沒煮菜，還懷疑媳婦偷藏錢又在飯裡下毒，經就診檢查發現他的大腦顯著萎縮，確認是「失智症合併精神行為症狀」，在藥物治療後狀況逐漸改善，家庭氣氛也恢復融洽。

根據衛福部最新公布的「台灣社區失智症流行病學調查」指出，目前全台約有35萬名65歲以上的失智長者，也就是每百位65歲長輩中就有8位可能患病，且其中有約三分之二的患者會出現至少一種精神行為症狀，最常見的包括憂鬱、日夜顛倒、焦慮、重複行為以及妄想，尤以「被偷」與「被害」妄想最為常見。

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收治個案的亞洲大學附屬醫院精神科醫師吳佳錚指出，失智症是一種進行性的腦部退化性疾病，常見的症狀不只包括記憶衰退、判斷力下降、語言或方向感變差等「認知功能障礙」之外，也會伴隨出現憂鬱、焦慮、失眠、躁動、妄想與幻覺這類「精神行為症狀」，往往讓患者與照顧者雙方都陷入巨大壓力，甚至影響整個家庭的運作。

以該名個案的情況來說，已經導致家中爭吵不斷，一度要發生肢體衝突，讓家庭氣氛緊繃到極致，家人們十分困惑與挫折，不得不求助就醫。吳佳錚表示，經透過認知功能量表篩檢後，察覺患者短期記憶已有明顯退化跡象，進一步安排抽血與腦部核磁共振影像檢查，也發現他的大腦顯著萎縮，最終確診為輕度失智症合併憂鬱與妄想等精神行為症狀。

▲腦部核磁共振影像檢查出大腦顯著萎縮。（圖／亞大醫院提供）

所幸經溝通後，患者願意接受「抗失智藥物」、「抗憂鬱劑」及「抗精神病藥物」的多方治療，並透過醫師團隊向家屬說明照顧技巧與情緒支持的衛教指導，患者數月後病情逐漸穩定，記憶退化的速度有所延緩，原先深夜起床藏錢、控訴家人的妄想情況也大為減少，總算讓家庭生活回歸平靜。

吳佳錚提醒，許多長輩因病識感缺乏，不認為自己生病，照顧者若採取責備、糾正或強硬對抗，反而會引發更多衝突，因此治療的第一步就是學習理解失智症的本質與症狀，若能提早發覺上述症狀，盡早就醫評估，就能有效延緩病程、穩定情緒、減輕家庭負擔，千萬不要諱疾忌醫，才能與疾病和平共處。

吳佳錚也建議，降低罹患失智症風險可藉由維持規律作息與睡眠品質、培養運動與社交習慣、多從事腦力活動如閱讀、下棋、均衡攝取富含抗氧化物的飲食做起，同時務必控制三高、避免抽菸與酗酒，也是有效方式之一。