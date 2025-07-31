洗腎病友別輕忽「貧血」陷阱　50歲病友竟是「大腸癌」導致

▲醫師提醒，洗腎病友別輕忽貧血問題，可能是腫瘤警訊。（圖／北醫附醫提供）

記者趙于婷／台北報導

洗腎病友要注意，貧血可能不是洗腎造成的。一位50歲的病人因長期洗腎合併貧血的症狀，且貧血持續未改善，經腎臟內科醫師轉介至消化內科評估，檢查後才發現，貧血的主因是大腸癌。醫師指出，貧血是洗腎病人常見的併發症之一，但也可能造成其他疾病判別的盲點，呼籲洗腎病人若長期出現貧血等相關症狀，應盡速就醫。

台北醫學大學附設醫院腎臟內科陳靜怡醫師表示，台灣洗腎人口超過9萬人，洗腎病人因為腎臟功能減退，導致紅血球生成素（ EPO）下降，減少紅血球的產生，容易導致貧血，這種由慢性腎臟病（CKD）引起的狀況稱為腎性貧血，一般可藉由施打紅血球生成素改善。

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陳靜怡指出，臨床上腎性貧血的嚴重度和腎功能損害的程度呈正相關，根據統計，剛接受洗腎治療的第五期慢性腎臟病患者，超過8成以上都有腎性貧血，而該名50歲的病人因為長期洗腎合併貧血，近來常常感到異常疲憊且貧血未改善，經轉介至消化內科，醫師問診發現，病人排便習慣改變，且糞便有口徑變細的現象，進一步安排大腸鏡檢查，發現貧血的主因其實是乙狀結腸腫瘤。

另一位年逾8旬的奶奶飯後腹部不適而到消化內科就診，奶奶自述最近常常疲倦、走路會喘，家人也提及，長年洗腎的奶奶雖然有固定施打紅血球生成素但仍有貧血的現象，近期更出現黑便，經醫師檢查後發現，奶奶貧血的主因其實是胃腫瘤合併出血。

北醫附醫消化內科陳文昭醫師解釋，消化道從食道到肛門等各個部位都可能出血，許多消化道疾病一開始的症狀就是貧血；而洗腎等腎功能不佳的病人，容易在消化道出現血管異常增生，這些不正常的血管通常增生在表淺部位，常因吞食食物磨破增生血管引發出血，進而導致貧血，由於兩種情況都會出現貧血，可能讓洗腎病人忽視消化道疾病的警訊。

陳文昭建議，洗腎病人若長期出現貧血等相關症狀，應保持警覺，留意排便情形及糞便顏色形狀，若有異狀也應與主治醫師討論；50-74歲的民眾可善用2年1次的免費糞便潛血檢查篩檢是否有大腸癌風險。