民團提「菸價漲到400元」　吸菸人口預估減1/3

▲民團呼籲漲菸價。（圖／董氏基金會提供）

記者趙于婷／台北報導

WHO直接指導的「世界控菸大會」（WCTC）在歷經全球新冠肺炎疫情暫停7年後今年重新啟動，台灣醫界菸害防制聯盟代表參與。聯盟呼籲，台灣菸價若能從110元提高至400元，AI預測吸菸人數會少70萬人，男生吸菸率降至14%，十年內癌症死亡數的減少可達15000人。

為推動《菸害防制法》，董氏基金會特別舉辦論壇，與台灣唯一全程參與WCTC的台大醫院家醫部郭斐然醫師合作，分享國際菸害防制重要焦點，更彙整探討MPOWER策略、大幅警圖及素面包裝、戒菸治療、加熱菸危害等4項焦點新知。

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郭斐然說，WHO反對電子煙、加熱菸，反對菸草減害，強調沒有比較好的菸，所有菸品都是有害的，鼓勵戒除紙菸以外，也要戒除電子煙、加熱菸，最後WCTC也鼓勵青少年參加菸害防制活動，成立青少年禁菸論壇。

過去二三十年來，台灣吸菸文化有顯著改變，公共室內已看不到吸菸，值得關注的是，台灣吸菸人數雖減半，當今仍有230萬吸菸（男200萬女30萬）。而根據衛生福利部國民健康署的年度概估，台灣每年約有27,000人死於菸害，相當於每20分鐘就有1人死亡。

台灣醫界菸害防制聯盟發起人、國家衛生研究院名譽研究員温啟邦提到，法國菸價漲三倍，吸菸率與肺癌死亡率出現減半，證明漲菸價會創奇蹟，台灣菸價若能從110元提高至400元，AI預測吸菸人數會少70萬人，男生吸菸率降至14%，十年內癌症死亡數的減少可達15000人。

温啟邦強調，菸價提高至400元，吸菸人數會減少1/3，吸菸者又會減量1/3吸菸，在大幅全面戒菸前提下，台灣仍有160萬人吸菸，每6人仍有一人吸菸，每年由加菸價的額外收入，仍可達1250億，是個可觀的意外收穫。

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