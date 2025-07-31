5類人不適合「168斷食法」減重　醫：恐讓脂肪囤積更頑固

▲斷食法不是只有168，若有心嘗試另有不少選擇，但須注意自己是否適合。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

168斷食法近年很夯，但並非人人適合。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書分享，有腸胃問題如胃食道逆流或消化不良，或屬於低血糖體質，或苦於慢性疲勞、長時間睡眠不佳，或正在備孕、懷孕、哺乳期的女性，或月經不規則、荷爾蒙失衡，都不建議輕易嘗試斷食。

陳潔雯在臉書粉專「療生活‧陳潔雯醫師」寫道，斷食法是指在一定時間內禁食、不攝取熱量，常見有168（每天進食8小時、禁食16小時）、204、隔日斷食或OMAD（一天一餐）等形式，目的是讓胰島素獲得休息，並協助代謝恢復節律。

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不過，若體質與生活狀況不符，採取斷食法反而會導致血糖波動、內分泌混亂，甚至使得脂肪囤積更頑固。

至於哪些人比較適合斷食？陳潔雯道，多半是血糖代謝偏高，例如胰島素阻抗或糖尿病前期，或容易嘴饞，或難以控制進食慾望，或工作與生活作息穩定，能夠規律安排進食時間者，但注意斷食期間仍須攝取足夠水分及電解質，才能維持生理平衡。

此外，陳潔雯指出，168並不是唯一選擇，對女性或初學者而言，更溫和的「14/10斷食法」可能更適合；「週期性斷食法」則允許每週選擇1至2天斷食，其餘日子正常飲食；若想降低身體壓力，也可選擇「類斷食飲食」（FMD），以低熱量、高營養的方式模擬斷食狀態；若需更高彈性，還可嘗試碳水週期控制搭配時間限制進食（TRF）模式。

陳潔雯提醒，斷食不是靠忍耐撐過去，必須認識自己身體的節奏，才能靠斷食重啟代謝，找回飽足與飢餓的正常感知。