他血糖穩定竟腎病變3期　醫揭糖尿病3迷思：前期通常沒感覺

▲許多糖友以為有在吃降血糖藥就代表控制良好，卻不知道還要每年追蹤尿蛋白和腎功能狀況。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

一名65歲糖尿病患者，因為血糖控制在正常範圍，又覺得每次回診太麻煩，就改在附近藥局買藥，沒想到半年後回診檢查，發現糖化血色素升高到8%，腎功能變差(eGFR 58)，尿蛋白也超標(UACR 300 mg/g)，已經進入糖尿病腎病變第三期。醫師指出，糖尿病不只是看血糖，也提醒患者常有3大錯誤觀念，應該注意避免錯失最佳治療時間。

根據統計，每10位糖尿病患中，就有4位會面臨腎功能惡化 ，然而大多數人在早期毫無症狀，直到出現下肢水腫、泡泡尿，甚至嚴重疲倦時，才發現已是慢性腎臟病晚期。開業新陳代謝科醫師謝安慈指出，門診中常見許多糖友以為有按時服藥、血糖穩定就代表控制良好，卻因忽略了尿蛋白和腎功能檢查，錯失了治療黃金時間。

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謝安慈表示，腎臟擁有強大的代償能力，即使功能已流失7成，身體仍然能維持表面上的正常運作。這也讓糖尿病腎病變成最難察覺、最常被忽視的慢性病變之一。

謝安慈說明，我們常用腎絲球過濾率 (eGFR)代表腎臟功能，一般人從40歲開始，每年腎功能 (eGFR) 會自然下降1毫升/分鐘/1.73平方公尺（ml/min/1.73m2） ，但對糖尿病患者而言，若血糖控制不佳，腎功能下降的速度會遠比一般人更快，甚至在短短幾年就進入洗腎階段。

謝安慈分享糖友常見的三大錯誤觀念，常常導致患者錯失最佳治療時間：

1. 「血糖穩了，腎臟就不會壞」：錯誤！ 實際上腎功能惡化與高血壓、蛋白尿、肥胖也密切相關。糖尿病患者必須全面監控「三高」並關注腎臟健康。

2. 「小便沒有泡泡，就代表腎臟健康」：錯誤！ 腎病變早期以微量白蛋白尿出現，這些微小的蛋白肉眼根本無法察覺。等出現泡泡尿可能已經是晚期！

3. 「沒症狀就不需要檢查」：錯誤！ 腎病變前期通常不痛、沒感覺，等到水腫、倦怠感等症狀出現時，腎功能通常已經流失大半，為時已晚。

謝安慈提醒，目前透過血液與尿液檢查，就能快速掌握腎臟健康，包含透過eGFR腎絲球過濾率了解腎功能剩下多少，以及透過UACR尿白蛋白比值抓出早期腎病變。建議所有糖友每年至少檢查一次腎功能，同時與醫師討論是否使用具腎臟保護作用的藥物，只要及早發現腎臟病，配合正確用藥，可以為自己多爭取腎臟的健康時間。