孫子燒不停「阿公亂餵抗生素」　2歲童全身紅疹送醫

▲醫師提醒，抗生素不能隨意亂吃。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名2歲男童平常是阿公、阿嬤在照顧，日前因為EB病毒感染發燒，阿公拿自己之前發燒吃剩的藥餵孫子，沒想到該藥含有抗生素安莫西林，劑量是成人吃的500毫克，孫子吃完後，全身冒紅疹，阿公嚇壞就醫，正是亂用抗生素引發的延遲性過敏反應，須住院治療。

林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰說，該名男童被阿公餵藥後，陸續發生噁心、嘔吐、全身皮膚紅疹、食慾下降、活動力變差等藥物不良反應，所幸經過治療後恢復正常。

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吳昌騰指出，兒童體內各系統尚未完全發育成熟，對於藥物的吸收、代謝、排泄和作用方式，與成人有很大不同，即使是減量處理，也無法準確推估安全劑量，部分藥品甚至在兒童身上可能導致呼吸抑制、腸阻塞、抽搐、心律不整等嚴重不良反應。

▲林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰。（圖／記者趙于婷攝）

目前開立給兒童的抗生素藥水常見成分如安莫西林(Amoxicillin)、頭孢菌素類(如：Cephalexin)、阿奇黴素(Azithromycin)、克拉黴素(Clarithromycin)與磺胺噁唑(Sulfamethoxazole)等，常用於治療呼吸道、泌尿道或皮膚等感染症。

吳昌騰提醒，抗生素若是使用不當會產生抗藥性，臨床上常見需要使用抗生素的兒童疾病包括「特定細菌引起的扁桃腺炎、中耳炎」、「細菌性肺炎」、「泌尿道感染」、「蜂窩性組織炎」，使用上需要依照體重開藥量，且要吃完整個療程，不能隨意中斷、減量或停藥。