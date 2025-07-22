聯馥食品進口「黃蘑菇」檢出輻射超標　順天堂薄荷農藥違規

▲羅馬尼亞出口「新鮮黃蘑菇」檢出原子塵或放射能不符規定。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署今（22）日公布邊境查驗最新結果，聯馥食品從羅馬尼亞進口的「新鮮黃蘑菇」遭檢出輻射超標，該批總計7公斤需退運銷毀，這也是該公司近3年來第4次有黃蘑菇被驗出輻射超標，後續邊境查驗強度會調整為「加強抽批」；此外，順天堂藥廠自中國進口一批「乾燥薄荷」遭檢出3項農藥超標，全數必須按規定退運或銷毀。

食藥署公布最新邊境查驗不合格產品清單，共有10件違規產品，其中以越南鮮榴槤最多，有3項檢出重金屬或農藥不合格，其他則有印度的咖哩粉、菲律賓的海膽卵、中國的乾玫瑰花等，被檢出農藥或重金屬違規，其中較特別是「新鮮黃蘑菇」遭檢出輻射超標。

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食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，該款「新鮮黃蘑菇」是由「聯馥食品股份有限公司」輸入，產地為羅馬尼亞，被檢出銫-137有214.1貝克/公斤，超過「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為100貝克/公斤，該批食品必須退運或銷毀。

值得注意的是，國內上一次在邊境查驗到輻射超標是去年7月份，同樣是聯馥食品輸入的黃蘑菇，若回顧過去3年，聯馥食品共有4次輸入黃蘑菇遭檢出輻射超標，食藥署即起針對聯馥食品在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外，業者「順天堂藥廠股份有限公司」從中國進口的「乾燥薄荷」檢出殘留農藥撲克拉0.14ppm、得克利0.2ppm、因滅汀0.09ppm，前兩項為超出標準，最後一項農藥則為不得檢出，該批總計1889.5公斤須退運或銷毀，後續抽驗比率由一般抽批的2%到10%，調整為加強抽批的20%至50%。

這次邊境查驗有3批自越南輸入的「鮮榴槤」檢出殘留農藥及重金屬鎘不合格，必須退運或銷毀，食藥署表示，過去半年越南報驗的「鮮榴槤」，報驗批數為684批，檢驗不合格批數為13批，不合格率為1.9%，食藥署決定從114年7月22日起至114年8月21日止，在邊境對越南報驗的「鮮榴槤」採逐批查驗，抽驗比例為100%。