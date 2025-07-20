魔鷹妻機上猝逝　醫曝可能和「2疾病」有關

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台鋼雄鷹隊洋砲「魔鷹」的太太搭飛機猝逝，震驚各界。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，發生猝逝意外，大多都和心、腦疾病有關，可能是心血管疾病、心律不整或心肌梗塞，很多人可能有心臟疾病，只是沒有診斷出來而已，另外搭飛機也可能發生「經濟艙症候群」引發肺栓塞，常發生在下機後。

洋砲魔鷹的太太準備來台團聚明星賽，不過卻在飛機上出現身體不適，落地後緊急送往醫院搶救，但仍宣告不治。桃園聯新醫院指出，魔鷹太太在飛機上就已經失去呼吸心跳，經送抵醫院後，放置葉克膜搶救，但仍於19日上午7時32分宣告不治。

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林謂文指出，搭飛機要避免意外，其實防不慎防，只能多加小心，建議搭機時，要隨身攜帶平時規律使用的藥物，特別是年長者、慢性疾病族群，可以在搭機前諮詢醫師，把藥品都配妥後再搭機，尤其是心絞痛、心律不整、氣喘用藥。

另外，搭飛機也常見「經濟艙症候群」，林謂文說，由於經濟艙座位比較小，長途航程腳都沒辦法伸展，容易造成下肢腫脹、血液循環不佳，導致血栓，如果血栓經血流至肺動脈，就容易形成肺栓塞。他強調，經濟艙症候群引發肺栓塞的問題，常出現在下飛機開始走路時，血栓才會流至肺部，不會在飛機上就猝死，發生意外多半和心、腦疾病有關。