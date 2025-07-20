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「含糖飲」增糖尿病風險！10問題自我檢測「糖上癮」

▲ 可樂,飲料。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲醫師提醒，喝含糖飲的健康風險遠比想像中嚴重。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

「含糖飲」的健康風險遠比想像中嚴重！根據一項美國大型研究顯示，長期每周飲用兩份以上含糖飲料者，罹患第二型糖尿病的相對風險，仍比同樣運動量但每月飲用少於一份含糖飲料的人高22%。想知道自己有沒有「糖上癮」？醫師也提出10點自我檢測。

小兒內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，所謂含糖飲料，除了街頭常見的手搖飲，也包括運動飲料、碳酸飲料（如可樂、沙士）、果汁飲料，甚至標榜100%的純果汁，但即使改喝熱量較低、糖分減少的代糖飲料或是零卡飲料，研究也顯示，若每周攝取兩杯以上，長期下來，即使運動量達建議標準，相較不喝的人，仍會增加7%罹患糖尿病的風險。

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另一篇發表於《Advances in Nutrition》，納入29項前瞻性世代研究的統合分析研究指出，每多喝一份含糖飲料（約39克糖），罹患糖尿病的相對風險就上升25%，若是100%純果汁，每多喝一份（約含23.3克糖），相對風險也增加5%，且此風險隨著飲用量增加而增加。

王律婷說，與固體食物相比，液態飲品中的糖分吸收速度快、飽足感低，且容易刺激大腦獎勵機制，讓人不自覺攝取過多糖分。若長期依賴含糖飲料，不僅影響血糖與代謝，還可能導致「糖癮」問題，增加糖尿病與肥胖風險。

她也建議，若發現自己難以減少含糖飲料攝取，或懷疑已經對含糖飲料產生依賴，不妨透過以下10項「自我檢測」初步評估，若符合3項以上，建議及早諮詢醫師或營養師，調整飲食習慣，降低代謝疾病風險。

1、常於餐後或睡前想來份甜點
2、壓力大或情緒不佳時想攝取甜食
3、常在不知不覺中吃完一包餅乾
4、注意力難集中
5、出現頭痛頻率高
6、常選擇含糖飲料
7、想戒糖卻沒有成功過
8、總有許多理由攝取甜食
9、情緒起伏很大
10、吃甜食時會有愧疚感

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關鍵字： 糖飲 含糖飲 飲料

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