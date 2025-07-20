醫揭「ChatGpt成癮症」8大現象　恐致憂鬱、社交焦慮

▲醫師提醒，AI如同一把雙面刃，可能會有負面影響。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

AI早已深入人類的日常生活，但AI也如同一把雙面刃，在帶來進步的同時，也潛藏著負面影響。精神科醫師指出，「AI成癮症」的浮現值得深思和正視，其中也以ChatGPT為代表，主要包括「強迫性使用、戒斷症狀、虛擬關係建立」等8大現象。

精神科醫師楊聰財指出，ChatGPT成癮症與網路成癮、遊戲成癮等具有相似的病理機制，會導致一系列嚴重的問題，涉及生理、心理、社會等多個層面，長時間使用電子產品可能導致視力下降、頸椎病、腕隧道症候群等問題，在心理方面，成癮者可能出現焦慮症、憂鬱症、社交焦慮症等精神疾病。

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楊聰財說，過度依賴AI可能導致個體喪失對自身潛能的探索與發展，無法從真實生活中獲得意義感與目的性。而有關ChatGPT成癮症，他也列出以下「8大現象」，他提醒，在擁抱AI帶來便利的同時，也必須警惕其可能帶來的負面影響，需要學會如何在智慧科技中尋求平衡。

1.強迫性使用：無法控制自己使用ChatGPT的衝動，即使意識到負面後果也難以停止。

2.時間與精力投入過度：大量時間與精力花費在與ChatGPT的互動上，排擠現實生活中的其他活動、學習或工作。

3.耐受性增加：需要更頻繁或更長時間使用ChatGPT才能獲得相同程度的滿足感。

4.戒斷症狀：停止使用或減少使用時會出現煩躁、焦慮、失落、空虛感等不適症狀。

5.功能受損：學業、工作表現下降，人際關係緊張，甚至出現財務或法律問題。

6.逃避現實：將ChatGPT作為逃避現實壓力、負面情緒或人際困境的手段。

7.隱瞞行為：為了持續使用ChatGPT，可能對他人隱瞞自己的使用情況。

8.虛擬關係的建立：與AI建立起類人般的親密關係，對其產生情感依賴，甚至產生愛戀。