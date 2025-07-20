男半年狂掉4公斤、皮膚癢　竟是癌末！肝臟布滿腫瘤

▲病人經檢查發現，肝臟布滿腫瘤（紅圈）、肝內膽管異常擴張（藍圈）。（圖／大千醫院）



記者董美琪／綜合報導

66歲張姓男子近半年內體重無故減輕4公斤、食慾減退、精神不濟，近日更出現皮膚與眼白發黃、皮膚搔癢及深色尿液等症狀，急赴醫院求診。經檢查發現其肝臟布滿腫瘤、肝功能及膽紅素（黃疸指數）異常升高，最終確診為晚期膽管癌，已出現肺部轉移跡象。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師吳家慶指出，患者因膽汁無法排出，導致嚴重黃疸，若未及時處理恐引發感染。團隊緊急以「經皮穿肝膽道引流術」引導膽汁排出，待病情穩定後再施行「內視鏡逆行性膽道引流術」，改由體內放置引流管，減少外露管線的不便與感染風險。目前患者已接受化學治療，盼能延緩病情進展。

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吳家慶醫師說明，膽管癌為肝臟內外膽汁通道的惡性腫瘤，雖然發生率不高，但早期常無明顯症狀，致使許多患者發現時已屬中晚期。其典型症狀包括：皮膚與眼白泛黃、尿液變深、糞便顏色變淡、皮膚癢、食慾差、體重驟降、上腹或右上腹隱痛等。

▼吳家慶醫師提醒，當出現膽管癌警訊時，一定要及早就醫，千萬不可輕忽。（圖／大千醫院）



他進一步指出，高危險族群需特別警覺，包括有膽管結石、囊腫或慢性膽道發炎病史者，B型或C型肝炎患者、肝硬化者、曾感染肝吸蟲（如食用生魚片、生螺）、有家族病史或長期接觸菸酒與化學品者，皆屬膽管癌好發族群。

吳家慶提醒，民眾若出現疑似症狀應儘速就醫，避免延誤治療。平時應避免食用未煮熟的魚類與螺類、減少菸酒與化學暴露，控制肝病並定期追蹤肝膽功能，若為高風險族群更應每年接受腹部超音波檢查。儘管膽管癌初期不易察覺，但只要及早發現、妥善治療，仍有機會透過手術治癒，千萬不可掉以輕心。