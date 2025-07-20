夏季孩童溺水「在家裡也會發生」　醫示警：水深10公分就有風險

▲家中洗澡、浴盆也有溺水風險。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

暑假戲水高峰，加上近來天氣炎熱，不少人也會在家泡泡冷水消暑，不過國民健康署特別提醒，1至4歲是溺水高風險年齡，連在家洗澡、浴盆中也潛藏危機。醫師指出，水高達10公分就有可能發生溺斃，不要以為只是放一點點水給小朋友玩就沒事，必須相當小心。

根據衛福部統計處公布113年國人死因統計結果，1至5歲兒童死亡原因以事故傷害高居首位，其中「意外溺死或淹沒」死亡人數由112年8人降低為113年1人，顯示國人在幼兒溺水的安全防護有明顯的進步。

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然而，暑假是戲水消暑活動的高峰時段，國民健康署仍要提醒民眾，無論是在泳池、溪邊、海邊，或是在家中的浴缸與澡盆，只要有水的地方就潛藏風險，夏季幼兒戲水安全更是重中之重，不可掉以輕心，避免憾事發生。

林口長庚醫院兒童一般醫學科、兒科急診主治醫師李嶸直言，水池的水達到10公分以上就有可能溺斃，過去曾經遇過個案是2個幼兒在浴室玩，小的1歲，大的3歲，媽媽因為有事情暫離，大的小孩放水，竟然就讓小的小朋友溺斃。

李嶸分享另外一個案，有小朋友發燒，家長想著讓他泡溫水澡降溫可以舒服一些，沒想到出去拿個東西時，小朋友出現熱痙攣，一抽筋趴到水裡去就起不來，最終溺斃在水池中。

李嶸強調，溺水腦部缺氧5分鐘就會造成傷害，10分鐘大概就無法救回，所以發生意外時一定要盡快把人拉起，打119求救並且在救護車到達前先施作CPR。

而針對戶外戲水，國民健康署呼籲家長與幼兒保持一手臂可及之距離，並遵從教育部體育署發布自救及救人之「防溺10招、救溺5步」

防溺10招：

一、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

二、避免做出危險行為，不要跳水。

三、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

四、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

五、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

六、不可在水中嬉鬧惡作劇。

七、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。

八、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

九、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。

十、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆



救溺5步：

一、叫：大聲呼救。

二、叫：呼叫 119 、 118 、 110 、 112 。

三、伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。

四、拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等） 。

五、划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。