吃5天就讓大腦變鈍！醫師揭垃圾食物機轉：影響情緒、自制力

▲垃圾食物讓你還沒變胖腦袋先變鈍，示意圖。（圖／Pixabay）

記者洪巧藍／台北報導

7月21日是「國際垃圾食物日」，意味著在這天可以不忌口，盡情享受高糖、高鹽、高脂的垃圾食物，當作生活小確幸。然而研究顯示，短短5天的高熱量垃圾食物，就可能影響大腦運作，讓人反應變鈍、快樂感下降，還更難抗拒這類食物的誘惑。醫師提醒，偶爾放縱無妨，關鍵是不要讓這樣的放縱變成日常。

減重暨家醫科醫師魏士航指出，這項刊登於《Nature Metabolism》的研究找來 29 位健康年輕男性（BMI 19 至 25），進行 5 天的高熱量飲食實驗。實驗組的受試者每天額外攝取 1,500 大卡高脂肪、高碳水的超加工零食。

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結果發現，短短5天，實驗組受試者肝臟脂肪明顯增加，並且影響大腦中負責情緒與獎勵的區域，可能導致吃東西的滿足感下降，對於負面結果（如失敗或損失）變得更在意、更容易受到影響。

研究也發現，恢復正常飲食一週後，大腦對於胰島素的敏感性仍沒有完全恢復，尤其與記憶、認知相關的海馬迴和梭狀迴，胰島素敏感度持續下降。也就是說，垃圾食物的影響遠比想像中快，短短幾天就可能改變大腦運作模式，若長期維持這種飲食，可能會導致習慣性偏好高脂、高糖食物，同時減少對低脂食物的選擇。

魏士航進一步表示，許多加工食品容易讓人上癮，與「極樂點（Bliss Point）」設計有關。食品工業刻意調配糖、鹽與脂肪比例，讓食物嚐起來達到最令人愉悅的狀態，刺激大腦釋放多巴胺，帶來短暫快感，不知不覺吃下更多。長期下來，這種刺激可能產生類似藥物成癮的現象。

魏士航強調，垃圾食物真正影響不只是體重，短短幾天就可能改變大腦運作，影響自制力與情緒，最後惡性循環吃得更多、胖得更快，健康每況愈下。若發現自己經常控制不了食慾、難以穩定體重或血糖，或者節制飲食卻還是減重失敗，都建議及早尋求專業協助。