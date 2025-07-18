莊人祥急赴台南災區視察登革熱　疫情觀察期延至8月初

▲莊署長南下視察台南登革熱防治工作。（圖／疾管署提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

丹娜絲颱風造成台南市部分地區災情嚴重，且災後復原期間仍持續有短暫陣雨，登革熱流行風險上升，疾病管制署署長莊人祥今（18）日前往視察台南市佳里區登革熱防治工作情形。疾管署副署長羅一鈞指出，今年到目前為止仍未有本土登革熱病例，評估本次風災後不至於爆發流行，但是今年境外移入創近6年同期次高，加上接下來還有薇帕颱風影響，預期到8月初都是疫情觀察期。

莊人祥今日偕同台南市政府衛生局林碧芬副局長、登革熱防治中心及佳里區衛生所防疫夥伴，前往強風造成民宅建築毀損之社區察看，了解災後環境管理與孳生源清除情形；針對現場無法釐清所有權人的空屋空地，請衛生局轉知權管單位，儘速通知土地所有人/管理人/使用人整理環境，善盡環境管理之則。

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莊人祥表示，登革熱防治和民眾生活環境息息相關，風災過後又遇豪雨，登革熱風險大增，清理積水處孳生源為防治關鍵，除政府單位落實防治工作之外，更需要民眾積極主動做好環境巡檢，清除家戶內外孳生源。

羅一鈞指出，丹娜絲颱風後雲嘉南地區出現明顯積水，部分空屋受損也導致天然孳生源發生，且民眾遮風避雨會使用帆布、塑膠製品，也可能成為人為積水容器，提醒民眾要注意清除，帆布塑膠製品定期檢視。

依據疾管署監測資料顯示，今（2025）年截至7月17日累計105例登革熱確定病例，均為境外移入，為近6年同期次高，病例多自東南亞國家移入（占91.4%），以印尼（45）例為多，其次為越南、菲律賓、泰國及馬爾地夫。

羅一鈞表示，相較於去年、年前入夏後6月已有本土登革熱，國內今年到目前為止沒有本土登革熱病例發生，評估不至於在此次風災後爆發流行，但還是要注意病媒蚊若叮咬社區中境外移入病例，病毒會在斑蚊體內增殖，經過8-12天，帶有病毒的斑蚊再叮咬他人，即會造成本土登革熱疫情，加上接下來還有薇帕颱風外圍環流影響，受災地區要多加防範，疫情趨勢估計要觀察到8月上旬。

因應丹娜絲颱風災後防疫所需，疾管署本周已支援台南市14區衛生所多項物資，包括：手套17,000雙、外科口罩2萬片、消毒水2,400瓶及防蚊液150瓶，後續視實際災後防疫需求適時支援。

疾管署呼籲，目前為登革熱好發季節，各地持續有大雨或豪雨發生，請民眾務必儘速於雨後完成住家內外環境巡檢，清除積水容器，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液，避免被病媒蚊叮咬，如有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀請儘速就醫並主動告知醫師國內外的旅遊活動史。