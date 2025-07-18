直男送紅姐的「伴手禮」　美女營養師點頭：挺有sense

▲南京紅姐約砲直男收到無數伴手禮。（圖／翻攝自X）

圖文／鏡週刊

中國南京紅姐（又稱阿紅、小紅叔）約砲偷拍事件傳遍全球，除了陸續有影中人遭揭曉身分背景，另外一些小細節也引起網友關注，像是直男們拿來伴手禮。出人意料的是，這些看似平凡的食物竟各自蘊含健康巧思，讓美女營養師也點頭稱讚。

其中最受到討論的，是紅姐偏好的2款西瓜：紅肉西瓜與黃肉西瓜。紅肉西瓜富含維生素A與β-胡蘿蔔素，能夠幫助保護眼睛與黏膜健康，對於提升暗視力也有所助益，同時具備保濕功效，對肌膚也十分友善。黃肉西瓜則含有瓜胺酸，這種成分能在體內轉換為精胺酸，有助於血管舒張、促進血液循環、舒緩疲勞，此外其熱量也略低於紅肉西瓜，在炎炎夏日食用格外清爽無負擔。

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除了水果，還有一項飲品也悄悄登上討論版面，那就是鮮奶。鮮奶中含有豐富的蛋白質、鈣質與維生素B2，不僅有助於維持肌肉與骨骼的健康，也能幫助提升身體代謝力，對於現代人維持日常營養攝取而言，是不可或缺的基本款。

美女營養師高敏敏表示，這些食物雖不昂貴，卻富含對身體有益的營養成分，若能適量攝取，對身體代謝與整體健康皆有正面效果。

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