川普罹患「慢性靜脈功能不全」　揭露常見靜脈病警訊

▲川普在手背上妝，引發外界關注健康狀況。（圖／達志影像／美聯社）

文／常春月刊

根據《CNBC》報導，美國白宮表示，川普總統近日接受全面體檢，結果顯示他罹患了一種常見的靜脈疾病，但並未發現其他嚴重健康問題。白宮新聞秘書Karoline Leavitt指出，川普在過去幾週注意到腿部腫脹，因此由白宮醫療團隊安排了完整評估，診斷結果為慢性靜脈功能不全。

Karoline Leavitt強調，這是一種良性且常見的下肢疾病，尤其常見於70歲以上的族群，目前病情穩定，並已開始接受適當治療與管理，這項消息引起關注，也讓人重新認識這種常被忽略的下肢疾病。

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這些族群都是高危險群

其實，慢性靜脈功能不全並非高齡者專利，長時間久坐、缺乏運動、過重等生活習慣，都是現代人面臨的危險因子。你是否也曾經覺得下半身沉重、腫脹，甚至晚上常抽筋？別輕忽，這可能是靜脈健康發出的警訊。

「慢性靜脈功能不全」（Chronic Venous Insufficiency, CVI）是一種腿部靜脈血液回流不良的疾病，常見於中老年人、久站久坐族群、孕婦或有家族病史者。以下是詳細說明：

什麼是慢性靜脈功能不全？

指的是下肢靜脈瓣膜功能受損或靜脈壁鬆弛無力，導致血液無法順利回流心臟，而滯留在腿部靜脈。久而久之會造成靜脈壓升高、腿部腫脹、疼痛，甚至皮膚潰瘍。

常見成因很多，包括靜脈瓣膜損壞（如曾得過深層靜脈血栓）、久站、久坐工作，或是體型肥胖、懷孕、年齡老化，甚至也可能有家族遺傳體質。典型的症狀有小腿腫脹、沉重、酸脹感（常在傍晚會加重）、靜脈曲張、夜間腳抽筋、皮膚變黑、變硬（尤其是腳踝附近），以及濕疹樣搔癢、靜脈性潰瘍（慢性傷口，常在內腳踝）等。

診斷和治療

透過病史詢問，以及杜卜勒超音波檢查靜脈瓣是否關閉正常、是否有逆流現象。若診斷為初期、輕度者，採取保守治療，會建議穿著醫療彈性襪，幫助促進血液回流，也可以藉由每天多次抬高雙腿（高於心臟），另外，也要避免久站久坐，每30分鐘活動一下，還可透過運動：如健走、游泳、腳尖站立訓練，而肥胖的人控制體重也是必要的。

藥物治療部分有靜脈強化藥物（如：黃酮類）以及抗發炎藥（對於潰瘍或濕疹）；至於嚴重或保守治療無效者，則採取侵入性治療，包括靜脈硬化劑注射、雷射或射頻導管燒灼術，甚至是手術切除曲張靜脈等方式，因人而異，由醫師判斷且評估。

預防慢性靜脈功能不全4方法

1.避免長時間站立或坐著

2.經常活動腿部（像踩腳踏車動作）

3.控制體重與高血壓

4.穿適當的鞋子與衣褲，避免太緊

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