「帶孫顧健康」有科學根據　研究：每週低於40小時、失智風險降24%

▲東方社會習見長輩幫忙帶孫子，研究發現這有助預防預防失智症。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

不是所有長者都喜歡幫忙帶孫子，不過中國一項大型研究的發現，晚輩或許可拿來說服爺嬤。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼在臉書分享此研究，共追蹤逾萬名50至79歲長輩，發現每週幫忙帶孫但不超過40小時，罹患失智症的機率會比從未帶孫者下降24%。

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享，該研究發表於國際知名期刊《JAMA》 ，團隊除發現帶孫有助降低失智症風險，也發現這樣的效果並非單靠照顧本身，而是與生活型態的改變息息相關，例如帶孫的長輩往往使用智慧型手機、擁有寬頻網路，並且在人際互動上感到較不孤單。

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而前述這3項因素加起來，對於「帶孫防失智」的效果，共提供約37%的貢獻，對此，研究團隊認為，這代表「參與感」、「連結感」可能是維持大腦健康的關鍵。

蔡明劼寫道，此研究並指出，不是密集照顧孫子、而是「適度參與」對長者最有益，代表太過勞累可能有害，但若可於能力所及的範圍內與小孩互動，不僅可維持生活節奏，也能刺激認知功能，例如為了跟上孫子腳步而學會使用手機、平板、網路搜尋與影音平台，這些學習與操作的過程，都能減緩大腦退化。

蔡明劼提到，對許多家庭而言，讓祖父母幫忙帶孫，是育兒安排的一部分，如今還可以說，這樣的安排對雙方都有幫助，而家有長輩者，不妨多鼓勵學用手機、上網聽音樂或看影片，這些日常小事都能是守護長輩認知能力的「配方」。