日本專家揭腸道藏有「神秘好菌」　醫：增強癌症治療效果3倍

▲日本研究發現腸道菌相與免疫療法的效果息息相關，並發現好菌「YB328」可顯著增強療效。（圖／pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

腸子裡益菌多，竟可以幫藥物療效加成。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘今於臉書分享， 根據國際頂尖期刊《Nature》最新發表研究，腸道菌群的多樣性，是啟動癌症免疫療法的關鍵，且能大幅提升治療成效與存活期，且專家還在一名患者的糞便檢體中找到可喚醒免疫系統的「神秘好菌」。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」分享，此研究由日本國家癌症中心進行，團隊分析癌症病人的腸道菌相與免疫反應，發現菌種愈多樣、好菌愈多的患者，「CD8+」T細胞反應愈強，這可使免疫療法效果更好，整體生存時間也拉長，反之若菌相單一或壞菌多，免疫細胞較不活躍，療效也打折扣。

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此外，研究發現一株來自反應良好病人腸道的菌種「穆氏人腸微菌」（Hominenteromicrobium mulieris, YB328），能促使一種名為「CD103+CD11b−」的樹突細胞成熟，進而喚醒CD8+ T細胞，使免疫系統主動攻擊腫瘤。團隊進一步將患者依照腸道中此菌多寡分組，證實有此菌者治療反應超過他人3倍。

在小鼠實驗中，團隊發現YB328 若合併免疫療法，腫瘤縮得較快，腫瘤中的CD8+ T細胞也大幅增加，而腸道內無此菌或由壞菌主導的小鼠，則幾乎看不到療效，也證實腸道菌相若缺乏「啟動鍵」，恐影響免疫療法效果。

張家銘寫道，目前YB328未市售，但提升腸道菌多樣性並非無計可施，多攝取膳食纖維豐富的食物，如蔬菜、水果、豆類與全穀，都可提供好菌營養，充足睡眠、情緒穩定與規律作息，也有助菌相平衡，若吃多油炸、加工、含糖食品，則會助長壞菌。

張家銘提醒，癌症治療的效果可能不只來自藥物，現在的飲食及生活習慣，可能都會影響未來的治療，所以與其擔心下次健檢報告的紅字，不如從今起多設法為腸道種下多樣化的健康菌群。