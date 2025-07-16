女足隊抽血畫面驚見「局部溶血」　醫檢師批：細菌都打到身體裡

記者洪巧藍／台北報導

台師大女足教練周台英被控以扣學分威脅學生配合研究抽血引發爭議，更嚴重的是涉及找非醫事人員執行抽血。醫檢師公會今（16）日怒批，流出的影像畫面可見運動員遭抽血部位出現局部溶血、血管破裂，甚至還有觸摸到針頭，恐怕把細菌打到身體裡，錯誤行為不僅造成健康風險，運動員後續若從事高張力鍛鍊更造成二度傷害，學校端、承接醫院都應該究責不輕放。

▲台師大抽血案學生血淚控訴血汗學分。（圖／范雲國會辦公室提供）

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中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會今日發布聲明譴責，此案已經違反《人體研究法》與《醫療法》尊重研究對象、受試者自主權，且收集檢體過程中「抽血」屬於侵入性之醫療行為，依法應於醫療機構或經衛生主管機關報備許可之場域，由醫檢師或具專業的醫療人員才得以執行。

醫檢師公會理事長賴信亨受訪時直言，非醫事人員執行抽血業務，不僅是侵犯醫事人員執業工作權，更是讓民眾處於感染等人身安全威脅。他說，目前陸續有幾個影片釋出，可以看到運動員被抽血後造成局部溶血、血管破裂，且抽血過程中消毒等流程SOP恐怕疏忽，畫面中甚至在抽血過程中觸摸針頭，「這點就相當誇張，手部細菌全部都打到身體裡面去。」

賴信亨也提到，現在抽血會使用真空針具，打到體內就處於有拉力狀態，如果沒有打到血管層，肌肉層仍然會承受到拉力，造成這些被抽血的人出現疼痛、不舒服，如果不慎造成血管穿刺，使肌肉組織血管破裂，就有像影片當中局部瘀血的現象。一般人抽血後止血不會有激烈的運動，這些人是運動員，如果因為錯誤抽血造成傷害之後又做高張力鍛鍊，也會影響其身體修復。

醫檢師公會呼籲，各學術研究單位，應確實遵守人體研究之相關法規，以確保受試者之自主權及健康安全，其中若有涉及醫療之行為，應由專業醫事人員執行，避免因違法而造成醫療傷害與社會信任之危機。