肥胖加速衰老1.5倍　恐罹52種病、失智風險大增

圖文／每日健康

隨著現代生活型態的改變，高油高糖飲食與久坐習慣讓肥胖成為越來越多青年族群面臨的健康難題。然而，最新研究指出，肥胖已不再是單純的體重問題，而是全身健康風險的重要警訊，甚至會加快生理老化速度。

根據《JAMA Network Open》於2025年7月12日發表的研究報告，肥胖與人體多達52種主要疾病相關，影響範圍包括肝臟、心臟、大腦等多個重要器官。當體重超標時，年輕人的生理老化速度可能加快1.5倍，罹患與細胞老化相關疾病的風險也提高1.4到2.4倍。

其中，大腦健康亦受到顯著影響。高雄醫學大學的研究指出，肥胖與認知功能下降之間存在明顯關聯，並非僅由心血管疾病或教育程度所導致。肥胖可能導致腦部結構與功能的過早退化，進一步增加失智症的風險。

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針對這些研究結果，專家呼籲年輕人儘早建立健康生活習慣。透過規律運動與均衡飲食，有助於延緩生理老化，減少慢性病風險，並維持身心健康。

值得提醒的是，肥胖的健康風險遠比外觀影響更為深遠。現代醫學已清楚指出，過重與代謝、神經與免疫等多重系統密切相關。正視體重變化、調整飲食內容、培養運動習慣，都是年輕世代守護健康的基本步驟。

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