50歲女頻繁出血2個月　竟是懷孕誘發罕見癌症

▲50歲阿姨意外懷孕誘發癌症。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸廣東一位50歲的王阿姨，因為信自己「這個年紀不會懷孕」，沒採取避孕措，近日出現出血狀況，竟被檢查出因懷孕誘發罕見癌症絨毛膜癌。

綜合陸媒報導，去年12月，王阿姨取出避孕環後，想說這個年紀不會懷孕，恩愛時沒避孕，今年3月她頻繁出血，持續整整2個月，5月底就醫發現是懷孕誘發絨毛膜癌。醫師指出，絨癌很少見，大多為懷孕引起，王阿姨狀況可能是取環後意外懷孕，而胚胎沒長好誘發癌症，考慮她50歲也沒再生小孩的打算，切除她的子宮，目前已康復出院。

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深圳市第三人民醫院婦科副主任醫師李敏指出，90%以上的絨癌是妊娠相關型，通常發生於葡萄胎、流產或正常妊娠後，王阿姨妊娠後發病罕見。

據悉，絨癌儘管惡性程度較高，對化療極為敏感，卻是少數可以通過化療治癒的實體腫瘤之一，1960年代之前，絨癌的死亡率高達90%，而如今經過治療後，5年存活率已超過90%。

此消息一出，不少人紛紛留言「她以為自己年紀大了懷不上了，其實只要還有月經就有機會，她不了解這個狀況」、「50歲還當媽媽，怎麼還能懷孕呢，平常要注意避孕才對」、「還是得好好照顧好自己的身體才行」。

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