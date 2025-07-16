女足隊被逼1天抽3次血　醫曝「破壞血管」風險：恐引發血栓

▲台師大體育室鞠躬道歉。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者趙于婷／台北報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若不聽從，學生就無法拿到學分，引發關注。醫師指出，這起事件對學生的身體上的傷害是重複抽血對血管的破壞，後續血栓、血管炎、瘀血的狀況都有可能造成風險。

立委陳培瑜去年年底爆料，台師大女足的教練要求學生配合研究，需要連續14天抽血、有時甚至一天抽3次，時間從上午5點一路到晚上9點。若是學生不從，會被以「扣4年32學分」威脅，補貼費用也以「球隊經費」的名目被回收，引起極大討論。

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對此，心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱在臉書指出， IRB（人體試驗審查委員會）對於抽血量的限制，通常會根據受試者的身體狀況（如成年人vs.兒童）、抽血頻率，以及整體研究設計來規範，各機構的IRB可能略有不同，美國常用的參考值是8週內不得超過500mL。

她強調，這起事件對學生的身體上的傷害是重複抽血對血管的破壞，一天抽三次，在血管、皮下組織、皮膚製造傷口，抽血完壓迫止血又可能把血管給壓扁了，後續血栓、血管炎、瘀血的狀況都有可能造成風險。

針對此事，台師大運動與休閒學院院長王鶴森15日表示，代表學校向學生、大眾致歉。校方在去年11月底就先解職該教師女足隊教練工作，並停止專長訓練課程、解除行政職務；12月他到女足隊說明諮商管道，費用由校方支付。