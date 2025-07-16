200萬人用安眠藥創新高　專家教「不成癮助眠法」

▲若躺床上超過30分鐘仍無法入睡，可起床轉移注意力，不必賴在床上硬要睡。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱俊吉／台北報導

台灣地狹人稠，生活壓力大，許多民眾睡眠狀況不佳。據健保署統計，國人近年使用安眠藥情形持續攀升，到2023年已超過200萬人、創下新高；專家說，正確使用安眠藥並無問題，但某些睡眠障礙未必需要安眠藥解決，例如調整睡前行為，或服用不會成癮的助眠藥，都可望協助失眠族群重拾自然入睡能力。

健保署資料顯示，在2019年，約有186萬人申報使用安眠藥，2021年增為189萬人，2022年首度超越190萬關卡、達到197萬人，至2023年更一舉突破200萬人，顯示睡眠問題造成的困擾並未明顯緩解。

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此外，根據健保署2023年資料，國內醫院、診所開立安眠藥均以精神科為主，都超過40%，代表用藥者可能許多不是身體有其他疾病導致睡不好，而是單純的睡眠問題。

針對睡眠狀況欠佳，振興醫院精神醫學部主任毛衛中說，某些案例與生活習慣有關，改善建議如下：

●入睡困難：躺床上超過30分鐘仍無法入睡。應起床轉移注意力，避免在床上強迫自己睡著。

●睡眠中斷：半夜醒來，超過30分鐘無法再入睡。睡前宜避免大量飲水，並調整其他環境干擾，必要時就醫評估有無其他疾病。

●提早醒來：比預定時間提早1至2小時醒來且無法再睡。可嘗試延後就寢，並限制白天午睡時間。

此外，開業藥師易麗珍指出，第一代抗組織胺如夜夜寧等成分，雖非專門助眠，但因具有嗜睡副作用，也可輔助入眠，而且不會成癮，民眾可直接購買，但注意某些人用後感覺口乾舌燥，且可能造成部分年長男性排尿困難。

易麗珍也說，若是從未用過安眠藥的年輕族群，第一代抗組織胺有3至4成機率可順利助眠，隔天雖可能覺得較為疲倦，但整體仍屬可接受；另含有鈣、鎂、色胺酸等成分的營養補充品，或睡前喝1杯牛奶，也都有助安定神經，促進退黑激素分泌，是初步改善睡眠的溫和方式。至於黑芝麻粉、香蕉皮萃取物等助眠產品，效果則可能較有限。

易麗珍強調，個案若屬於長期失眠、自律神經失調或年長者，想藉由這些助眠成分入睡，難度可能較高，仍建議就醫，由專業評估失眠成因，且就醫後，安眠藥也未必「一步到位」，醫師多會先開立鎮靜劑或肌肉鬆弛劑，如仍無效，才會進一步使用短效安眠藥。