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她吃安眠藥睡不好「恍神摔車」　醫：「共眠煞」治療挑戰大

▲▼悲傷,難過,傻眼,不堪,害羞,懊惱,睡不著,失眠。（示意圖／CFP）

▲許多人吃安眠藥效果不佳，可能是「共眠煞」造成。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

國內近年傳出多起施打「牛奶針」致死悲劇，不少受害者長期苦於失眠，台人睡眠問題也引起關注。醫師說，某些人吃安眠藥無效，可能是同時有睡眠呼吸中止症（OSA）卻不察，治療集中於助眠而忽略改善呼吸，導致整體睡眠品質難進步，這類合併失眠、OSA個案稱為「共眠煞」，診斷不易，治療挑戰也大。

據統計，台灣在2023 年經健保開立的安眠藥費用超過11.6億元，使用普遍程度在亞洲數一數二，卻仍有許多失眠病人抱怨藥效減退，也使服藥量持續增加。

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對此，台北醫學大學附設醫院睡眠中心主任、精神科主治醫師李信謙說，部分使用安眠藥無效的個案可能屬於「共眠煞」（COMISA，COMorbid Insomnia and Sleep Apnea），由於一直沒有治療睡眠呼吸障礙，造成晚上好不容易睡著，醒來仍疲憊、打盹，等到入夜又睡不著，只好反覆吃藥助眠，形成惡性循環。

李信謙舉例，一名年約50歲的女性因長期失眠，連續多年服用安眠藥，但白天依然不時感到倦怠，結果某次騎車外出買菜竟恍神失控，摔車後造成身體多處傷勢，於是決定就醫詳細檢查，結果確診為「共眠煞」，醫療團隊必須同時針對2種問題設計治療方案。

針對治療，李信謙說， 單純OSA的標準治療是配戴陽壓呼吸器，但病人若已苦於失眠，戴呼吸器可能更難入睡，因此常導致排斥配戴，而若只用安眠藥，卻可能加重呼吸中止症狀，影響整體健康，故對於「共眠煞」的處理，須一方面以認知行為治療介入失眠成因，協助患者建立更規律的睡眠模式，另一方面則針對病人對於呼吸器的不適感進行個別化協助，以協助其持續使用呼吸器。

李信謙指出，如此雙管齊下的療程歷時半年後，個案不僅戒除多年的安眠藥依賴，夜間睡眠品質也提升，白天的精神狀況大幅改善，並重新建立起對於「好睡」的信心。

正壓呼吸器治療睡眠呼吸中止症。（圖／亞東醫院提供）

▲正確使用陽壓呼吸器可有效治療睡眠呼吸中止症。（圖／亞東醫院提供）

李信謙強調，台灣過去未曾對「共眠煞」進行全面性調查，相關個案可能比想像中多，以他與團隊近期進行的研究為例，在睡眠檢查確診為OSA的170人中，高達40%同時有失眠問題，臨床卻無法快速、明確辨識特徵，恐因此遭長期忽略。

對於「共眠煞」治療，李信謙說明，國際間逐漸重視非藥物療法的可能性，研究發現認知行為治療不僅可改善睡眠品質，部分患者的呼吸中止指數也會下降，但台灣目前具備施行失眠認知行為治療的專業人員有限，推廣難度高。

李信謙強調，「共眠煞」病人罹患慢性病、心血管疾病的風險高於一般人，在睡眠治療中屬於更棘手且需跨科整合的族群，團隊未來將持續推廣簡易可行的行為介入方法，以提供更合適的治療，希望能協助更多病人好睡。

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關鍵字： 失眠 睡眠問題 安眠藥 共眠煞 OSA

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