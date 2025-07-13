接種RSV疫苗母嬰都獲益　醫：懷孕28-36週施打是最佳策略

▲醫護向孕婦宣導接種RSV疫苗是有效預防新生兒感染呼吸道融合病毒的最佳策略。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

RSV（呼吸道融合病毒）是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，常造成嬰幼兒呼吸道重症和死亡。母親在懷孕28至36週時接種疫苗是有效預防新生兒感染的策略，母親的抗體能為新生兒提供初期的免疫保護，降低重症住院風險。也就是保護新生兒從出生一直到6個月，都有保護力。

花蓮衛生局表示，0至6個月嬰幼兒的免疫系統最脆弱，從母體中得到的抗體可以讓新生兒抵抗環境中的病菌，母親接種RSV疫苗，孩子3個月內的保護力可達9成、6個月的保護力仍有8成。除嬰幼兒得到保護力，母親也免受嚴重的RSV肺部感染，母嬰都得到保護力。

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花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，RSV（呼吸道融合病毒）是嬰兒細支氣管炎、肺炎的元凶之一，也是 1歲以下嬰兒住院的主要原因，從感冒到重症有時短短2～3天，但現在懷孕28至36週的孕婦就接種RSV疫苗，經由胎盤將抗體傳遞給寶寶，降低寶寶出生後前6個月感染風險，為寶寶築起防護罩。RSV（呼吸道融合病毒）疫苗與減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap）需相隔14天以上接種，常見副作用注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、關節痛等。

朱家祥指出，RSV（呼吸道融合病毒）主要是飛沫傳染，症狀輕微時跟一般感冒比較像，包含流鼻水、鼻塞、咳嗽、打噴嚏，有時候會發燒跟肌肉痛。症狀嚴重可能會造成肺炎。咳嗽、打噴嚏都會散播病毒，另外病毒在皮膚、手套表面存活幾個小時，接觸口鼻之後，也是有機率感染。預防RSV感染如：洗手(尤其是在接觸口鼻之前)、避免與已感染RSV的人密切接觸、在咳嗽或打噴嚏時，用紙巾或手肘遮住口鼻、定期清潔和消毒經常觸摸的表面。



花蓮縣衛生局呼籲，在懷孕期間接種疫苗，疫苗產生的抗體從母親傳給嬰兒，都能保護嬰兒，有助於嬰兒在出生後抵抗感染。目前花蓮市衛生所可自費接種RSV（呼吸道融合病毒）疫苗，每劑 7,680元（含自費疫苗、醫師評估與注射費用），事先來電預約03-8230232，安排接種時間更順利，媽媽的一針，給寶寶最早的健康守護。

