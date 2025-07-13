天熱「尿路結石」患者增！醫示警「6症狀」快就醫

▲醫師指出，天氣炎熱，水分流失和攝取不足，尿路結石患者增加。（示意圖／達志影像）



記者趙于婷／台北報導

近期天氣炎熱，台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師林嘉緯指出，急診及門診尿路結石的患者皆有明顯增加，若有「腰痠腰痛、血尿、尿急、頻尿、排尿困難、尿滯留」等，都建議至泌尿科門診就診尋求專業檢查、建議及治療。

林嘉緯說明，常見尿路結石包含「腎臟、輸尿管、膀胱及尿道」等泌尿系統的結石，水分的流失及水分攝取不足等，都是罹患尿路結石的危險因素，一般在健康檢查時，可以透過X光、超音波以及電腦斷層得知自己有無尿路結石。

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林嘉緯指出，當腎臟結石大於1.5公分，造成疼痛、血尿、尿路阻塞、反覆發生，或者從事無法及時就醫（航空業、遠洋業等）行業的民眾，建議進一步治療。

林嘉緯表示，治療腎臟結石除了體外震波碎石以及傳統的經皮腎臟造廔碎石術，新型的軟式輸尿管鏡提供患者無額外傷口、更安全、恢復時間較短、疼痛感較低的手術治療方式。

營養師楊哲雄提醒，人體體液只要減少大於2%，就會被定義為「脫水」，不要等到覺得口乾舌燥才喝水，一天需要正常陸續補水，民眾除了可以用體重計算一天飲水量，也可以透過「尿液顏色」來判斷水到底喝得夠不夠。

楊哲雄說，「尿液顏色」與「如廁頻率」其實是最容易判別身體是否有足夠液體的方式，只要尿液顏色深（接近茶色）或是味道濃，表示需要補充水分，相反的，尿液顏色越淺就表示水有喝足夠，也不要為了避免脫水而狂補水，遵循「多退少補」的概念，使體內維持在一定的水平衡。